Plante de los veterinarios por el uso de fármacos: «Nos han fastidiado»

Quienes acudieron con sus mascotas ayer a la mañana a las clínicas veterinarias se encontraron con un cierre simbólico. Con el apoyo del Ilustre Colegio Oficial de Veterinarios de Ourense los profesionales de la capital se sumaron al parón previsto en toda España para apoyar las reivindicaciones del sector de la medicina veterinaria y, en particular, de los centros veterinarios de animales de compañía. Una acción que, en concreto, exige modificar la actual legislación en torno a los medicamentos veterinarios, que consideran perjudicial para la correcta práctica de su profesión.

En el centro del debate se encuentra el cambio en el Real Decreto Legislativo 1/2015, de 24 de julio, que regula las garantías y el uso racional de los medicamentos y productos sanitarios. Según los veterinarios de Ourense, la legislación actual pone en peligro la buena praxis de la medicina veterinaria, especialmente en el ámbito de la clínica de animales de compañía, y limita la capacidad de los profesionales para ejercer su labor con eficacia.

Lo explica Alejandro Sánchez, de la clínica Quiron Vet, que se unió a estas demandas. «Hacemos un movimiento protesta todos, las clínicas, los colegios, las agrupaciones de empresas veterinarias...Porque esta nueva regulación nos afecta en el día a día y no para bien, nos cambiaron la forma de trabajar en la clínica y nos limita a la hora de realizar los tratamientos, además ahora no podemos distribuir los medicamentos, lo que retrasa en muchas ocasiones distintas problemáticas de las mascotas...Nos han fastidiado».

Sánchez relata que desde el mes de enero entró en vigor el Real Decreto 666/2023, una ley que tiene por objeto regular las actividades relacionadas con medicamentos veterinarios; desde entonces «cada uso de antibiótico debe ser correctamente introducido en el Presvet, un sistema de comunicación de estos medicamentos que lo que hace es aumentarnos la carga burocrática de nuestro trabajo, lo cual, a la vez, obstaculiza la capacidad de actuación».

El Ilustre Colegio de Veterinarios de Ourense exige que se contemple una excepción que permita la dispensación de medicamentos veterinarios de forma más flexible y adaptada a la necesidad de cada animal y tratamiento. Entre los argumentos presentados destacan que los veterinarios son los únicos profesionales sanitarios que reciben formación especializada en farmacología veterinaria, toxicología y veterinaria legal, lo que les otorga la capacidad para gestionar estas situaciones.

Se quejan también del empleo de las fichas técnicas, piden que se revisen y se actualicen, también que se tenga en cuenta la necesidad de priorizar el criterio clínico sobre esta información, que en algunos casos consideran que limitan el margen de acción de los veterinarios en su labor diaria, «muchas patologías nos hacen tratarlas por medio de las recomendaciones de las fichas técnicas de los medicamentos, pero están obsoletas, y aún así nos tenemos que ceñir», lamentan desde Quiron Vet, desde donde explican que el mayor inconveniente que van a notar pacientes y sus respectivos dueños está en la distribución.

«Ahora tenemos que tratar a todos los pacientes viéndolos previamente si van a recibir antibióticos o antimicrobianos, antes, a veces, venía algún dueño y te explicaba la sintomatología de su animal y nosotros, que ya lo conocíamos, podíamos recetar y dispersar, ahora no. Los propietarios tendrán que asumir las molestias y un incremento en los gastos», advierte el veterinario Alejandro Sánchez.

Ejemplifica con casos de la consulta, «por ejemplo, si hay algún animal demasiado grande en un pueblo, como puede ser un mastín que los dueños no pueden traer, tenemos que acordar una cita previa y desplazarnos para tratarlo; no sirve con que ellos vengan y nos cuenten lo que pasa». Dice que, con todo, esta situación no está tan mal como la de aquellos animales sin dueño, como pueden ser los gatos de colonias o los animales que cuidan las asociaciones «bajo esta normativa vamos a tener muchos más problemas para justificar sus tratamientos por todas las trabas burocráticas», en definitiva, «nos complica la vida más que la resuelve», asevera.