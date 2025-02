Identifican a los autores de una estafa en la venta de un remolque

La Guardia Civil de Ourense ha logrado identificar a los autores de un delito de ciberestafa a un vecino de Trives en la adquisición de un remolque.

En octubre, el hombre presentó una denuncia por estos hechos. Relató que encontró un anuncio que ofrecía remolques y contactó con el supuesto vendedor. Transfirió 1.562,23 euros a una cuenta bancaria, confiando en la aparente legitimidad. El pago se realizó, pero tras no recibir el producto y no obtener respuesta, comprobó que el sitio web ya no estaba operativo.

La investigación permitió identificar a dos hombres como presuntos autores de un delito de estafa. Uno habría creado y gestionado la página y el otro habría recibido los fondos de la víctima. Las gestiones de los agentes revelaron que el número telefónico utilizado por el supuesto vendedor pertenecía a una línea prepago a nombre de un individuo de Costa de Marfil, cuya identidad parece ser falsa. Además, el dominio de la web, con sufijo «.es», fue registrado por un usuario español, pero el pago por él se efectuó a través de una pasarela con sede en Lituania.