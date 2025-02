El talento investigador de la Uvigo tiene premio en el Campus Auga

La Universidad de Vigo celebró este lunes la entrega de los VI Premios de Investigación, Transferencia y Divulgación Científica del Campus Agua, un evento en el que fueron galardonados once trabajos de estudiantes y personal docente e investigador por su contribución a temas como la alimentación funcional, la agricultura sostenible, el medio ambiente y la gestión eficiente de los recursos hídricos.

El acto destacó la relevancia de la ciencia como «motor de cambio». Manuel Reigosa, rector de la Universidad de Vigo, fue el encargado de abrir la ceremonia, ensalzando que estos premios no solo reconocen el talento, sino que celebran «una antología» de los logros de una institución universitaria que no deja de crecer. En sus palabras, Reigosa insistió en la importancia de eventos como este, que permiten poner en valor la investigación y el conocimiento generado dentro de los muros del Campus ourensano. «La sociedad del futuro es una sociedad del conocimiento», apuntó.

En esta línea, el rector hizo hincapié en el potencial del Campus Agua, una de las apuestas de la Universidad de Vigo, que se erige como «una herramienta única y competitiva» para el desarrollo de Ourense y para abordar los retos globales relacionados con el agua y el medio ambiente.

Por su parte, Nicolás Esmorís, director gerente de Viaqua, que colabora en el financiamiento de estos premios desde su creación, señaló que ya son seis los años de participación de su empresa en esta iniciativa, poniendo de relieve la importancia de la colaboración público-privada para afrontar los grandes retos de la innovación y la sostenibilidad.

Los galardonados

Estos premios cuentan con una dotación económica de casi 9.000 euros, repartidos entre las distintas categorías, y buscan reconocer y estimular la investigación aplicada que tenga un impacto directo en el desarrollo de soluciones innovadoras y sostenibles, desde trabajos de fin de grado hasta tesis de doctorado.

Entre los trabajos premiados, en la categoría de trabajos fin de grado y máster, se reconocieron proyectos que exploran desde la producción de hidrógeno a partir de residuos agrícolas, hasta la evaluación de los efectos de fungicidas sobre microorganismos. Además, se premió la investigación sobre los caudales extremos en la cuenca del Miño-Sil, una cuestión cada vez más relevante ante el cambio climático. El trabajo ‘Claro como el agua: una nueva vida para los residuos agroindustriales’ se llevó un accésit, premiando el esfuerzo por encontrar soluciones para descontaminar las aguas residuales.

En el apartado de tesis doctorales, la investigación de Vanesa Santas sobre el impacto de las tetraciclinas en los suelos agrícolas y la propuesta de José Ángel Vázquez Barquero sobre el aprovechamiento de los recursos termales europeos fueron galardonadas por su alto nivel científico y su potencial aplicación en la mejora de la sostenibilidad.

Los premios a los mejores artículos científicos también destacaron el trabajo de los investigadores del Campus Auga. El artículo ‘Metal and metalloid profile as a fingerprint for traceability of wines under any Galician protected designation of origin’ fue uno de los premiados, junto con ‘Projected changes in atmospheric moisture transport contributions associated with climate warming in the North Atlantic’, que hace una proyección crucial sobre los efectos del cambio climático en la región.

La investigación aplicada también tuvo su espacio en los premios a la transferencia, donde dos proyectos brillaron por su capacidad de generar soluciones innovadoras: el bioprocesado de insectos para la obtención de proteínas de alto valor nutritivo, y VitiCast, una herramienta para la predicción de enfermedades fúngicas en la vid.

Los galardonados recogieron sus diplomas de las manos de distintas autoridades, antes de disfrutar todos, como clausura, de una actuación de la mezzosoprano Carmen Gabriela Ferrara.