Una partida de 1,5 millones para apoyar el turismo del vino en la D.O. Valdeorras

La Xunta tiene en macha en la zona de la D.O. Valdeorras un plan de sostenibilidad turística en destino, por importe de 1,5 millones de euros con actuaciones específicas en materia de digitalización e impulso de esta ruta del vino. Precisamente, el director de Turismo de Galicia, Xosé Merelles, se reunió con el nuevo presidente de la Ruta do Viño y de la D.O., Marcos Prada, para hacer un repaso de la apuesta de la Xunta por el enoturismo en la comarca y por los distintos programas de promoción en los que viene colaborando desde hace años.

El director de Turismo destaca además que distintas bodegas incluidas en esta denominación, recibieron ayudas de la Xunta en la convocatoria de proyectos turísticos de enogastonomía por importe de casi 400.000 euros, y señala además la importancia del enoturismo en la estrategia de su departamento hasta 2030 que se ratifica en productos turísticos como la ‘Primavera de Portas Abertas’ que cada año está incrementando el número de participantes precisamente alrededor de las distintas rutas del vino, y la de Valdeorras es una de las que tradicionalmente tienen participado.

Merelles destacó la colaboración de en la organización cada año de la BTT Ruta do Viño, una prueba deportiva que discurre por los concellos que forman parte de esta entidad y que tiene como finalidad fomentar el enoturismo como herramienta impulsora del sector turístico a partir de una marcha en bicicleta por la montaña.