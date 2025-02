La piscina de As Burgas pierde tras la obra unos 200.000 litros al día, según los técnicos

Las filtraciones que, según había reconocido el gobierno local, motivan que la piscina termal de As Burgas, una de las ofertas termales más demandadas, esté cerrada desde el año 2020, pese a haber rematado el proyecto de reforma de la misma hace varios meses y haber sido recepcionadas por el Concello, no son una simple gotera.

Según explicó el alcalde, Gonzalo Pérez Jácome, en el pleno ordinario de ayer al grupo socialista en el apartado de ruegos y preguntas, los técnicos de termalismo estiman que esa pérdida de agua es de unos 200.000 litros al día, unos datos que el regidor, en sus cálculos y con otros funcionarios ajenos a Termalismo que se desplazaron a la zona, rebaja a 40.000 litros de pérdida de agua diaria, que es, aún así, «una bestialidad» reconoció.

«Se podría abrir, pero es un problemón tremendo porque tendrían que ir las máquinas a tope y podrían reventar; afectaría a la bomba y se gastaría muchísimo», indicó el alcalde. Añadió que esta situación, unida a la idea de externalizar la gestión de esta piscina y que pase a ser de pago, hizo que hayan decidido esperar.

La situación es un despropósito, teniendo encuentra que la obra costó más de 500.000 euros. El alcalde no asume, no obstante , su responsabilidad, vuelve a derivarla a los técnicos que no controlaron el proyecto ni este grave fallo. «El alcalde tendrá responsabilidad a partir de ahora si, como tal, no pongo solución a esto», indicó.

En este pleno, en el que destacaron los homenajes y despedida al líder vecinal Arturo Rodríguez, fallecido esta misma semana tras 40 años como dinamizador de la Asociación Carlasca de A Carballeira y del deporte base, y a Luis María Bermúdez, que enfrentaba ayer su último pleno como secretario municipal tras 18 años en el cargo dado que llegó su a jubilación, hubo también un más que arduo debate sobre las visiones políticas divergentes de la figura de Castelao, un tema que quedó, como es habitual, politizado según el sesgo ideológico.

Se presentaban sendas mociones, ambas de conmemoración del 75 aniversario de la muerte de Alfonso Rodríguez Castelao. Una del BNG, que pedía en su primer punto el centro de la controversia que era que se reconociera su papel como primer presidente de Galicia y del Consello de Galicia.

Una enmienda del PSOE hizo que se aprobara finalmente una moción en que el primer punto se sustituyó por el de la «promover un estudo xurídico sobre a construcción do Goberno de Galicia no exilio. De xeito que quede establecido e difundido a conformación dos primeiros pasos para a gobernabilidade democrática de Galicia e a figura de Castelao como artífice do mesmo». La moción del PP, más aséptica, pedía, entre otros puntos, declarar 2025 como año de Castelao y se aprobó por unanimidad.

Antigua discoteca Macao

En el apartado de ruegos y preguntas se abordaron temas como las críticas vecinales por la reapertura de la antigua discoteca Macao en Valle-Inclán. Jácome solo avanzó que si se comprueba que todo está en regla tendrá derecho a la licencia.

La oposición critica la baja partida dedicada a Sociales, el 1,9% del total

Polémica también y datos enfrentados en el debate de la moción presentada por el PP y aprobada con una enmienda de adición del BNG y la abstención del DO, pidiendo al gobierno local que cumpla su compromiso con la Asociación Down Ourense, pues un año después no le ha pagado los 50.000 euros prometidos para su nuevo local. El tema derivó en críticas al gasto de este Concello en el ámbito social, que fue del 1,9 por ciento del total, el más bajo, dijeron, de Galicia, dato que luego replicaron la edil de Sociales, Tamara Silva, y el alcalde, quien indicó que solo la inversión en Ayuda a Domicilio fue muy superior.Natalia González, portavoz del PSOE, también se sumó a la demanda de que se convoque el Consello Municipal de Sociales, pues hay 30 asociaciones esperando las ayudas. La demora, según Ruth Reza, del BNG, es de más de 2 años en algún caso y las entidades que están «mendigando» esas subvenciones atienden a miles de personas, señalaron. La edil de Sociales indicó que se han dotado 800.000 euros para estas asociaciones» la cifra más alta de la historia del Concello, pero que algunas partidas van a modificaciones de crédito «y siguen en Intervención». Jácome dijo que la partida para Down Ourense está en marcha.

Conta Xeral de 2024: un 59% de ejecución y alerta por la caída de ingresos

El pleno de ayer informó de los resultados de la Conta Xeral del Concello de 2024, un documento que tenía que estar aprobado en junio, según advirtió la socialista María Fernández, lo cual inhabilita a esta administración municipal ara para optar a determinadas ayudas y transferencias por falta de planificación. También advirtió de que «urge aprobar unos presupuestos en este ayuntamiento, pues «los ingresos ya no son suficientes para cubrir el gasto corriente del Concello», señaló. Si bien esta Conta Xeral es un documento técnico, el portavoz del BNG, Luis Seara, partido que votó en contra , alertó de los informes técnicos anexos, que advierten también «de que el remanente de Tesorería no puede ser un instrumento habitual para un Concello, sin presupuesto aprobado en 5 años de gobierno», indicó. También indica el informe técnico que los 66 millones liberados en base a modificaciones de crédito no deben ser un instrumento habitual. Por otro lado, para el BNG la situación es «altamente preocupante y nos podemos ver abocados a un plan de ajuste». El PP apoya las tesis y críticas del PSOE, pero votó a favor de la Conta Xeral al igual que DO, al entender que el documento es estrictamente técnico y no político.

