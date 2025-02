Jácome tacha de "marrón" el carril-bici de la Xunta en As Caldas y medita suprimirlo...cuando acabe la obra

El carril bici que, con un presupuesto de más de cinco millones de euros, hace la Xunta de Galicia dentro de la senda peatonal que parte de la Estación del AVE en A Ponte y está ejecutándose ahora en la avenida das Caldas es «un marrón» , según el alcalde de Ourense, Gonzalo Pérez Jácome, que se plantea la posibilidad de suprimirlo cuando remate la obra.

«Dijeron: ‘Vamos a meter ese carril, porque da puntos para conseguir más subvención de la UE’. Y no tiene sentido, es un carril absurdo y a lo mejor acabaremos anulándolo», señaló ayer el alcalde. Además, «no tiene continuidad, se acaba y el ciclista, ¿sigue luego volando?», ironizó.

También se aprobó —con el voto a favor de PSOE y BNG, la abstención de DO y el no del PP— la moción socialista que ratifica el apoyo a los padres de la Plataforma ProCapd —con representantes presentes en el pleno— para seguir reivindicando que no se externalice este centro de atención a sus hijos con discapacidad, que sea público como los restantes de la Xunta.

Tanto PSOE como BNG fueron contundentes contra el PP por mantener posturas contradictorias en la Diputación, donde aprobaron una moción conjunta a favor de la plataforma, en la Xunta y en el Concello. Seara recordó que «fue la sanidad pública la que salvó a los centros de mayores» gestionados por firmas privadas.

Ana Méndez, del PP, pidió «un voto de confianza a los padres, a los que garantizó «la mejor atención a sus hijos. Y Jácome, pese a ser defensor de lo privado, tachó aquí a la Xunta de «discriminación».

Luis Bermúdez. | / Roi Cruz

Un pleno de homenaje al secretario, que se jubila, y al líder vecinal Arturo Rodríguez

El de ayer fue un pleno de despedidas y homenaje, aunque por distintos motivos. Todos los portavoces municipales y el propio alcalde rindieron bonitas palabras y un homenaje al que fue líder vecinal y dinamizador deportivo Arturo Rodríguez, presidente de Asociación Vecinal Carlasca de A Carballeira, cuya familia se encontraba en el pleno, por su lucha desinteresada de más de 40 años por su barrio y en colaboración con partidos de todos los signos.El otro homenajeado, y por un motivo más alegre, su ansiada jubilación, fue Luis María Bermúdez de Puente Villalba, que tomó posesión en 2007 como secretario del pleno de Ourense, y este mes de marzo, a sus 70 años y cuando cumple 18 en este cargo, con categoría de habilitado nacional, se jubila.Hubo también elogios tanto a sus valores humanos como profesionales, así como «amenazas» como las de «te seguiremos llamando», para consultas, claro, una ovación general y un regalo al final de la sesión.

