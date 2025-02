Golpea a su ex con la bicicleta tras una discusión entre el acusado y el novio de ella

Una pena de 31 días de trabajos comunitarios que, si no acepta, serán seis meses de prisión. Es la condena de la magistrada del Penal 2 de Ourense a un hombre de 22 años por agredir con el manillar de su bicicleta a su expareja, que era menor cuando mantuvieron la relación. Durante dos años no podrá acercarse a menos de 200 metros ni comunicarse con ella. Deberá indemnizarla con 350 euros. La sentencia no es firme.

El 23 de enero de 2024, se presentó en la vivienda en la que estaban la víctima y su novio, con el que empezó a discutir. La perjudicada intentó interponerse para que el encausado no alcanzase en bici a su novio. El agresor cogió el vehículo de dos ruedas y golpeó en varias ocasiones con él a la víctima, utilizando el manillar. La agredió en la cara, una mano y un brazo. La perjudicada sufrió contusiones.

El acusado negó la agresión, culpó a la víctima y dijo incluso que no había tenido ninguna relación con ella, sino que solo habían quedado y que dejaron de verse al saber su edad. «El concepto que él pueda tener acerca de la mayor o menor seriedad de la relación no es determinante a la hora de decidir la aplicación o no de la regulación específica de la violencia de género. Una relación de aproximadamente seis meses, según explicó la denunciante, integra plenamente las exigencias de nuestra jurisprudencia», indica la jueza. La versión de la joven «se presenta plenamente corroborada por datos objetivos: el parte médico de asistencia, emitido el mismo día en que formalizó denuncia, así como por la declaración testifical» que efectuó su novio, añade la autoridad.

El acusado alegó que él no agredió a su expareja y afirmó que no sabía que ella estaba allí, sino que acudió para hablar con el otro varón, al que calificó como un amigo de toda la vida y con el que quería arreglar las cosas, expresó. El acusado reconoció que, en un momento de la conversación, la joven bajó a la calle. Según el sospechoso, la denunciante lo insultó y agredió a él, con un guantazo, y a continuación él se marchó, dijo.

«Este relato no es en absoluto compatible con los datos objetivos con los que contamos», zanja la magistrada. «Quien presentaba lesiones de manera inmediatamente posterior a ese encontronazo» era su expareja, «no habiendo la más mínima constancia de que el acusado tuviese lesión alguna. Tampoco consideró procedente denunciar a su expareja, situación que no se concibe de ser cierto que él hubiera sido el agredido», añade la titular del Penal 2 de Ourense.

En cambio, las heridas por las que la joven fue asistida «son plenamente compatibles» con su declaración. La chica indicó que su exnovio, ahora condenado, la golpeó con el manillar de la bici. Sobre esas lesiones, el acusado alegó que quizá él le dio sin pretenderlo cuando se iba, o ella se golpeó sin querer. «Es evidente que no hay forma posible de considerar que puedan ser fortuitas esas lesiones, siendo más compatibles con haber recibido golpes en diferentes zonas, y además, de cierta intensidad», concluye la magistrada.