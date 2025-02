Condenado por bajar a su hijo del tobogán agarrándolo del pelo y por golpearlo en la boca

Durante los próximos seis meses, E. no podrá aproximarse a uno de sus cinco hijos por una acción violenta que tuvo contra él, en unas piscinas públicas en Cataluña. Además, agredió a su pareja utilizando una toalla, durante una discusión motivada por el incidente previo con el niño. Natural de Países Bajos, residente en la provincia de Ourense y sin antecedentes penales, compareció en el juicio, este jueves, en el Penal 2 de Ourense. Con la ayuda de un intérprete que tradujo sus palabras del inglés, aceptó un acuerdo de conformidad que le impone un total de 114 días de trabajos en beneficio de la comunidad, por sendos delitos de maltrato, uno de violencia machista.

La condena, resultado de una negociación entre la Fiscalía y la defensa, y con la que el encausado se mostró conforme, establece que no podrá aproximarse a menos de cincuenta metros de su pareja y de este hijo, durante los próximos seis meses. El encausado, que se mostró cariacontecido, consideraba que lo que había hecho era una forma de corregir al niño pero acabó aceptando el pacto, puesto que la ley castiga este tipo de conductas, la violencia no es un modo de educar en ningún caso y, en contra de su versión, había varios testigos que vieron los hechos, ocurridos el 20 de julio de 2022 en la piscina de la localidad de Sabadell (Barcelona), a la que acudió junto a la mujer, su pareja, y uno de sus cinco hijos, que en aquella época no llegaba a 4 años.

En un momento de esa tarde, el niño se subió a un tobogán. El padre lo agarró del pelo para bajarlo y le dio un fuerte golpe en la boca. A consecuencia de esta acción se produjo una fuerte discusión con su pareja sentimental. Durante la disputa, «movido por el ánimo de menoscabar la integridad física de su pareja y hacer valer su supuesta superioridad física» —relata la Fiscalía en su escrito de acusación, en el que califica los dos actos de maltrato—, el encausado propinó a la mujer dos golpes con la toalla.

La sentencia de conformidad que acabó aceptando el acusado impone trabajos comunitarios, mientras que la solicitud inicial que planteaba el ministerio público era de 18 meses de prisión, por ambas agresiones, más dos años de alejamiento de cada víctima. Al final, no podrá acercarse en 6 meses.