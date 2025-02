A casa vella que innova na cultura

Nunha antiga vivenda de arquitectura tradicional galega da familia de Rubén Vilanova, o proxecto que este fotógrafo e a coreógrafa e bailarina Nuria Sotelo crearon en 2021 dá abeiradoiro a ideas e talentos, a artistas de diversas orixes e estilos que atopan estímulos nun lugar en calma, para fomentar e espallar a creación, para investigar e desenvolver proxectos de autor, sen perder o contacto coa contorna, nun emprazamento onde a natureza brilla cun especial esplendor.

A Casa Vella —así denominaban a vivenda no lugar, desde hai xeracións— é un espazo de residencias, encontro e creación artística na aldea de Amiadoso, en Allariz, que vén de ser recoñecida, por segundo ano consecutivo, como unha das mellores iniciativas culturais no medio rural en España, segundo o criterio do Observatorio de la Cultura, un informe de Fundación Contemporánea. Este ano, ademais, é destacada entre as propostas culturais máis salientables de Galicia, xunto a proxectos públicos e privados de moi diversa condición e dimensión. Figura no sétimo posto, ao lado da Mostra Internacional de Teatro de Ribadavia (MIT), nunha listaxe que encabezan a Cidade da Cultura, o Festival Sinsal de San Simón e o Centro Galego de Arte Contemporáneo (CGAC).

«É un recoñecemento ao noso traballo e ao apoio á creación e dinamización do rural», valora Nuria Sotelo. Acadar un lugar destacado entre as propostas culturais, públicas e privadas, de Galicia supón unha «especial ilusión» para os promotores de A Casa Vella. «Esta mención demostra que se entende a trascendencia do proxecto». Tamén serve de contraste. «En Galicia non existe unha liña de axudas para este tipo de iniciativas privadas de espazos de creación artística, mentres que noutras comunidades levan tempo funcionando. O apoio público desde a administración galega aínda ten que ir aumentando», opina Nuria.

O espazo da Casa Vella, nunha contorna natural e nunha antiga vivenda rehabilitada. / I. OSORIO

A Casa Vella acolle entre 15 e 20 residencias artísticas ao ano. Desde o comezo do proxecto en Amiadoso, arredor de 150 creadores e investigadores participaron en estadías na aldea. Os tempos de permanencia varían entre unha e tres semanas, segundo o caso. O propósito é que cada vez duren máis.

«Todo o que teña relación co corpo, os coidados, a comunidade, o patrimonio cultural e o medio natural son os piares, abordados desde diferentes ángulos: a creación contemporánea, a danza, as artes vivas, a música, as artes plásticas», introduce a bailarina.

Xérase unha ollada diferente, un ‘feedback’ moi positivo

O proceso artístico —engade Nuria— «é vulnerable, un momento delicado», polo que a calor, a paz e a perspectiva que ofrecen as instalacións e a contorna de Amiadoso son diferenciais. «Hai diversidade na xente que se achega durante o proceso, desde veciñas de setenta ou oitenta anos, até xente que vén da cidade, ou novos poboadores do rural, pais e fillos», salienta Nuria. «Ese ambiente ao que non están habituados os artistas, cuxo contexto é ás veces demasiado urbano e endogámico, resulta moi enriquecedor para eles. Xérase unha ollada diferente, un ‘feedback’ moi positivo», destaca a coreógrafa.

Nuria Sotelo, á dereita, cun grupo de participantes nunha actividade en 2023. / I. OSORIO

A maioría dos creadores que acoden á Casa Vella procede de Galicia e, en menor porcentaxe, de Portugal e Iberoamérica. «Este ano abrímonos máis a Europa. Fomos beneficiarios dunha liña de axudas e, este mes, virán mulleres artistas de Malta, Austria, Italia...», describe a coreógrafa. Tamén participan en programas de cultura creativa e intercambio de artistas, en colaboración con entidades de territorios como Cantabria, Asturias, Euskadi, Baleares ou Cataluña.

«Como acompañamento ás residencias artísticas facemos un arquivo audiovisual, así como videodanza en espacios patrimoniais e un podcast. O obxectivo é deixar constancia das artes vivas», expón Sotelo. E tamén estender a cultura na contorna.

Queremos expandir o círculo de acción, achegando as artes vivas de calidade, descentralizando a cultura e defendendo o dereito de acceso á creación

Nesta imaxe de 2023 aparecen os impulsores da Casa Vella: Nuria Sotelo e Rubén Vilanova. / I. OSORIO

Dispoñer dun espazo de silencio as 24 horas, nun lugar onde poden estar sós e onde, ao mesmo tempo, reciben un trato familiar e humano, é algo que destacan. Aquí viven unha experiencia inmersiva

«O apoio á creación mediante as residencias inclúe actividades de mediación e comunitarias, para impactar no territorio, dinamizar o rural e crear novos públicos. A través do Ciclo de Artes Vivas impulsamos estas accións ao longo do ano, tanto na Casa Vella, en Amiadoso, como en colaboración co colexio, o instituto, asociacións de veciñas e outros concellos da zona como Maceda, A Bola, Xunqueira de Ambía, Vilar de Santos ou Xinzo. Queremos expandir o círculo de acción, achegando as artes vivas de calidade, descentralizando a cultura e defendendo o dereito de acceso á creación», explica Sotelo. «Este ano queremos explorar máis a acción comunitaria, implicar máis a comunidade, convidando a artistas a que fagan mostras, charlas, obradoiros...», di.

A Casa Vella, unha fábrica de arte, leva os creadores a un destino sensorial distinto, describe Nuria. «Dispoñer dun espazo de silencio as 24 horas, nun lugar onde poden estar sós e onde, ao mesmo tempo, reciben un trato familiar e humano, é algo que destacan. Aquí viven unha experiencia inmersiva».