Un acusado de conducir ebrio que sufrió un siniestro carga contra los agentes: «Me coaccionaron, no me dejaban ir al hospital»

La madrugada del 1 de mayo de 2023, en una zona en obras de la autovía A-52, sufrió un siniestro de tráfico: su coche terminó en la mediana. Los guardias apreciaron que desprendía un olor muy fuerte a alcohol. Dio 0,79 en la segunda prueba de aire que le efectuaron. El acusado admite que había bebido pero dice que él no conducía, sino otro varón al que acababa de conocer ese día en Xinzo. Se llamaba Pedro y era portugués, fueron los únicos datos que dio. La Fiscalía considera que se trata de una excusa.

«Iba en el asiento de atrás, sufrí un traumatismo en la cabeza y me desperté entre cristales, con los oídos pitando», declaró el acusado en el juicio, celebrado este miércoles en el Penal 2 de Ourense. Ni los agentes ni los testigos vieron a otra persona al lado del coche. Los guardias mantienen que, en presencia del equipo de Atestados, el acusado admitió que conducía él. Pero en el juicio, ayer, el encausado arremetió contra los agentes: «Me coaccionaron, no me dejaban ir al hospital. Solo se preocuparon de ponerme el chupete», dijo en referencia al test de alcoholemia.

La fiscal solicita una condena de 1.440 euros de multa, así como un año y medio de privación del derecho a conducir. El abogado solicita la absolución y alega una supuesta causa de indefensión: quería que las grabaciones de las cámaras de la autovía se aportasen como prueba, pero la magistrada le recordó que solo se conservan durante 15 días.