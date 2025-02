Golpea y roba a un anciano al que se ofreció a acompañar a casa: él se defendió a bastonazos

Un nonagenario y dos mujeres llegaron al juicio con la condición de acusados los tres, pero solo una de ellas es condenada. Un acuerdo de conformidad impone 22 meses de prisión a una mujer, nacida en Ecuador y sin antecedentes penales, que este martes reconoció, en la sala de vistas del Penal 1 de Ourense, que golpeó y robó a un anciano en O Carballiño, el 6 de julio de 2022, tras ofrecerse a acompañarlo a su casa, con posterioridad a que el señor la invitara en un bar.

La víctima de edad avanzada recibió patadas y puñetazos, y la ladrona le sustrajo 350 euros de la cartera. Defendiéndose con su bastón, el mayor golpeó a la mujer y consiguió que se marchase de la vivienda. El anciano sufrió a causa del robo violento contusiones, erosiones y una fractura costal. Las lesiones tardaron 40 días en curar.

La otra acusada por la Fiscalía queda absuelta. Su defensa aportó documentación para acreditar que, el día de los hechos, esta mujer se encontraba de viaje a Canarias. El hombre nonagenario también queda exonerado. Se defendió del robo violento con su bastón y se vio procesado por un delito de lesiones, que le atribuía la acusación particular ejercida por la única condenada finalmente. Además, esta parte lo acusaba de una supuesta tentativa de abuso sexual. Esa sospecha se descarta del todo, después de que el letrado de la encausada retirase la acusación, como uno de los elementos del entendimiento entre las partes.

La Fiscalía veía una legítima defensa por parte del mayor

Sobre la atribución inicial al anciano de un supuesto delito de lesiones, la Fiscalía sostenía que, en el caso de que se celebrase el juicio, procedería la aplicación de una eximente completa, porque actuó en legítima defensa. Con todo, con la sentencia de conformidad es absuelto.

A la única condenada se le aplica la atenuante de alcoholismo y también se considera que la violencia que ejerció para cometer el robo fue de menor entidad. Debe pagar una multa de 90 euros por el delito leve de lesiones. La pena de 22 meses de prisión no conllevará su ingreso, pero no puede cometer ningún delito en dos años para que no se revoque el beneficio. Todas las partes renunciaron a las indemnizaciones que solicitaban en un principio, otro de los términos del acuerdo que zanja estos hechos con una sentencia de conformidad.