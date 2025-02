Un acusado de una estafa del hijo en apuros, a la jueza en plena vista: «Estoy con unos clientes, ¿puedo llamar en 10 minutos?»

La pandemia aceleró la digitalización en los juzgados, que disponen de medios tecnológicos para facilitar la comparecencia de testigos, peritos y acusados, evitando los desplazamientos largos. En algunos juicios dan facilidades para conectarse desde el ordenador o el móvil, a través de un enlace. La intervención requiere, en todo caso, un mínimo que no se da en todos casos, desencadenando situaciones inhabituales, como la de este lunes en el Penal 1 de Ourense.

El acusado de una presunta estafa del hijo en apuros se unió desde su móvil —estaba en Cataluña— al juicio en el que la Fiscalía le pide un año de prisión. Antes de la vista, alegó que tenía mucho trabajo y no podía ir al juzgado más cercano para comparecer de forma telemática desde allí. Entró desde un vehículo, en mitad de la jornada.

Tras un breve tiempo de interrogatorio, quiso saber si faltaba mucho. «Estoy con unos clientes, ¿puedo llamar en diez minutos?» La jueza reaccionó con estupefacción: «¿Está de broma?», dijo la autoridad, antes de recordarle que, si se ausentaba, implicaría que renunciaba a continuar estando presente en el juicio contra él (es posible cuando la petición de condena no excede de dos años de prisión).

«El dinero no lo he tocado, ni lo he visto. Si lo hubiera hecho, apechugaría»

El encausado niega la estafa, así como haberse hecho pasar —él, o a través de otra persona interpuesta— como un hijo del perjudicado, al que le pidieron un envío urgente de dinero —primera señal para desconfiar en estos casos— por un supuesto problema con la línea telefónica.

El encausado afirma que solo vio en su aplicación bancaria una transferencia a su favor de 2.200 euros —el dinero defraudado a la víctima—, pero no pudo acceder porque le bloquearon el acceso y, según él, remitieron el dinero a Bélgica sin su consentimiento. «El dinero no lo he tocado, ni lo he visto. Si lo hubiera hecho, apechugaría», declaró.

Tras su intervención con prisas, al final la vista no pudo completarse. No se presentaron ni el denunciante, testigo clave, ni un agente. «Disculpe, ¿va a tardar mucho?», preguntó el encausado, mientras en la sala de vistas decidían cómo proceder. Atendiendo a la petición de la fiscal, que necesita esas declaraciones para contar con prueba, la jueza suspendió el acto. En marzo, el encausado volverá a conectarse de forma telemática por un enlace.