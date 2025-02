Otro hogar para Felipe y Pitusa

Es conocida la influencia positiva de las mascotas en quienes las tienen, ya sea gente joven o mayor. Pero en este último colectivo, la aportación en aún más valiosa, y sobre todo si son personas que viven solas. Pero también es sabido que cuando fallecen sus amos muchos de estos animales son los que se quedan solos y abandonados. Es el caso de Felipe y Pitusa, en un pueblo de Verín.

Hace unas dos semanas perdieron a su dueño, vivía solo, ya que toda su familia reside en Alemania. La vecina que ayudaba a este hombre no podía hacerse cargo de los perros, «y para que no acabaran en la perrera, los traje a un garaje, pero no puedo quedarme con ellos, porque tengo ya muchos animales», señala una persona que los acogió de forma temporal.

Apunta que «hace una semana que los tengo, de verdad que son súper buenos, cariñosos». El de color negro es macho, tiene 7 años y se llama Felipe, y la blanquita, Pitusa, tiene 5 años.

Pide que los adopten o acojan: «yo prefiero que se vayan juntos, pero sino se puede, que sean buenas casas, que no los tengan solos todo el tiempo, porque lo están pasando fatal, solo quieren que les presten cariño y atención», como les daba su dueño ya fallecido.

Un final bastante común lastimosamente para estos animales que hacen una gran labor social sin saberlo.