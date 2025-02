La Diputación acata la gestión externa del centro de discapacidad y las familias temen que sus hijos sean «cobayas de laboratorio»

El 1 de abril entra en funcionamiento en Barrocás el Centro de Atención a Personas con Discapacidad de Ourense, CAPD, con 110 plazas —80 residenciales y 30 de atención terapéutica—, para dependientes de más de 21 años. A pesar de la proximidad de la fecha y de que el modelo de gestión elegido por la Xunta no tiene marcha atrás, el debate público y político continúa. Después de que, en enero de 2020 y hace solo un mes, todos los grupos de la Diputación aprobaran de forma unánime pedir a la Xunta una gestión pública y directa del centro, el consenso entre partidos se ha roto. El PP de Ourense acepta el modelo elegido por Política Social: una externalización para que una entidad social sin ánimo de lucro se encargue de la dirección. El proceso de contratación, en fase de licitación, establece un presupuesto de 14 millones de euros y un plazo de gestión de tres años, prórroga incluida.

«O modelo que pretenden implantar non é o que o pobo ourensán demanda», expresó Eva Gutiérrez, portavoz de la plataforma pro-CAPD, que agrupa a familiares de personas con discapacidad. El colectivo pelea desde 2016 para que Ourense tenga este recurso y para que su gestión sea pública. Intervino en el pleno de este viernes, en el primer turno de la oposición. «Cando falan dun novo modelo de xestión, pensamos que os nosos fillos son cobaias de laboratorio, e isto é inaceptable», afeó Gutiérrez. «A Xunta non pode delegar a súa responsabilidade coa discapacidade, igual que non a delega coa educación ou a sanidade. Os tres son piares fundamentais do Estado de Benestar», resaltó.

Será un centro público con normas públicas, xestionado por unha entidade social, non por unha empresa que queira gañar diñeiro Luis Menor — Presidente de la Diputación y el PP de Ourense

«Non van ser cobaias de ninguén», respondió el presidente provincial, Luis Menor, en el turno de cierre del debate. Alegó que en Ferrol hay un centro con el mismo modelo de gestión que el de Ourense. El presidente de la Diputación cree que la oposición participa en una «cerimonia da confusión», tras incidir en que la competencia sobre la decisión relativa a la gestión es de la Xunta. Este miércoles, en un debate en el Parlamento, los populares rechazaron con su mayoría la petición del BNG y PSdeG de revocar la decisión.

«Será un centro público con normas públicas, xestionado por unha entidade social, non por unha empresa que queira gañar diñeiro. Estaremos expectantes e a disposición das familias para botar unha man», dice Menor.

Cada euro reinvístese en servizos. O noso obxectivo non é económico, senón traballar pola discapacidade. O compromiso con eles e as familias é a nosa razón de ser, vai no noso ADN Ramón Sestayo — Presidente de CERMI Galicia

El grupo de gobierno del PP delegó el uso inicial de la palabra en Ramón Sestayo, presidente en Galicia del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad, CERMI, un organismo que agrupa a 13 entidades sociales que trabajan a favor de las personas con discapacidad y sus familias. «Non teñen ánimo de lucro, nin accionistas, nin hai dividendos que repartir. Cada euro reinvístese en servizos. O noso obxectivo non é económico, senón traballar pola discapacidade. O compromiso con eles e as familias é a nosa razón de ser, vai no noso ADN», subrayó.

La oposición ve sumisión del PP de Ourense a Santiago: «É unha demostración de quen manda aquí»

BNG y PSdeG defendieron una propuesta conjunta con el fin de que el gobierno provincial se sumase a la discrepancia con la Xunta por el modelo de gestión externa. El PP, con 12 diputados, votó en contra. DO se abstuvo.

Los diputados Bernardo Varela y Elvira Lama, de BNG y PSdeG, reconocen el «encomiable» trabajo de las entidades sociales, pero ven imprescindible que la atención en el CAPD sea con personal público. «É a garantía máxima para as familias, como sucede nas outras provincias, nas Xubias (A Coruña), Chapela (Pontevedra) e Sarria (Lugo)», dijo Varela. El BNG cree que el cambio de criterio del PP se debe, citando a Castelao, a la «doma e castración», a la obediencia a la cúpula de Santiago. «É unha demostración de quen manda aquí».

La socialista Elvira Lama afea la decisión «unilateral, con alevosía e nocturnidade» de la Xunta por licitar, en un Consello en plena Navidad, la externalización del CAPD «desoíndo as xustas reivindicacións das familias». Lama se pregunta qué ha cambiado para que el PP provincial abandone la unanimidad en la Diputación. «Unha chamada ao redil», cree. «Unha procesión dos caladiños para baixar a cabeza e votar en contra, mudando o voto sen atender a cidadanía», lamentó Lama. Tras confirmarse el cambio de criterio, la socialista ahondó en la crítica. «Un ordeno e mando da conselleira e do goberno galego, e vostedes a obedecer. Deixan a xente tirada».

El gobierno provincial: «Cremos sinceramente que se trata dunha xestión garantista»

La diputada Patricia Torres defendió los nuevos argumentos del gobierno de la Diputación. El PP, que reconoce la «demanda lexítima e totalmente defendible» por parte de las familias, así como su «preocupación, medos e inquedanzas», sostiene que , cuando el grupo popular votó a favor de una gestión pública y directa del CAPD, se manifestaba frente a la alternativa de gestión empresarial privada. «Hoxe temos información precisa e concreta, fixemos un traballo técnico de estudo e valoración dos pregos», dijo Torres, para subrayar que las entidades sociales sin ánimo de lucro cuentan con experiencia, profesionales y vocación acreditados. «Cremos sinceramente que se trata dunha xestión garantista», dice la portavoz.

El gobierno provincial asegura un canal de comunicación directa entre las familias y la Xunta, y un control «rigoroso, esixente e continuo» de la administración. El PP resalta el importe de la inversión pública para construir y equipar el centro de Barrocás, más de 10 millones de euros. Torres subrayó que se cumplirán «ratios rigorosos de persoal para a atención directa». Para personas con trastorno autista, debe haber un profesional por cada 1,02 dependientes, mientras que la ratio será de 1 por 1,03 con personas con daño cerebral adquirido. Para los usuarios que tienen parálisis cerebral se fija una ratio de 0,97, que es de 0,81 en el caso de la discapacidad intelectual.

Xunta y Diputación estarán vigilantes

La licitación garantiza la prestación de servicio por parte de médicos, psicólogos, trabajadores sociales, terapeutas ocupacionales y cuidadores. Además, en el análisis de las ofertas —el plazo para presentar propuestas finaliza el 24 de febrero— se valorarán las que aporten una mejora en el número de profesionales. El pliego fija la obligación de subrogación de los trabajadores si cambia la entidad de gestión. «A Xunta sempre estará vixiando, ao igual que todos nós», afirmó la portavoz popular.

Frente a la crítica del PSdeG y BNG, el gobierno provincial alega que «cando gobernaron a Xunta, externalizaron o 70% das plazas residenciais, e nos concellos tamén o sistema de axuda no fogar, que atende a persoas vulnerables, maiores e dependentes», incidió Torres. La Diputación ofrece a las familias del CAPD un servicio multidisciplinar de trabajador social y asesoría jurídica para cualquier cuestión que necesiten, como por ejemplo para presentar reclamaciones. El PP recuerda que la Xunta tiene la potestad de rescatar la concesión si la entidad que resulte adjudicataria en el proceso de licitación incumple sus obligaciones.