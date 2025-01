El GPS lleva al turista termal a un parking que no existe y a pozas de baño cerradas

Las obras de la Variante Norte afectarán durante un mínimo de dos años, a la zona de estacionamiento que, con acceso desde a Nacional 120 daba servicio a las termas públicas do Muíño y Outariz entre otras . Por ahora no habrá alternativa, hasta que acabe el vial estará ocupado por las casetas, «porque según nos explicó el subdelegado del Gobierno en Ourense, el Concello no dio en su momento otra ubicación alternativa a la adjudicataria de la Variante Norte para dejar suelo para el parking termal», indica el portavoz de la Plataforma Amigos das Termas, Enrique Camoeiras.

Turistas perdidos

Ourense sigue siendo la capital termal, de Galicia, «y por eso con sol, o lluvia como estos días, sigue llegando turistas, muchos durante la semana de Portugal emana a las termas y su GPS · «les conduce a una entrada al parking desde la N-120 que está cerrada, ya no existe, y a unas termas públicas que están cerradas mayoritariamente. En la tarde de ayer GPS le lleva a un estacionamiento que n existe, el de la Nacional 120, se encuentra «otra sorpresa: que casi todas las pozas están cerradas, y estos días más por la crecida»· indica a plataforma Amigos das Termas.

El Concello solo había solicitado a finales de año al Gobierno central que se demoliera el fallido centro de interpretación de parques naturales, para hacer un estacionamiento alternativo al que se iba ver afectado, pero esa es una obra compleja que tardará y «el Concello no habilitó alternativas; el termalismo es un motor económico pero al alcalde no le interesa» indica Camoeiras.

Tampoco funcionan los trenes turísticos, que acercaban «a turistsa y visitantes a las termas» y «los que quieran ir a la escasa oferta abierta –incluso a las de pago de Outariz– las de Burga de Canedo «deben aparcar en los arcenes de la carretera de Alongos, algo ilegal, cruzar la pasarela de Outariz y hacer un kilómetro a pie» indica . Por si eso fuera poco ayer ya estaban cerradas 16 de las 17 puntos de baño termal gratuito de Concello, pues de las dos que funcionan en Burga de Canedo «una quedó inservible ayer al subir el cauce del río y afectar al depósito de agua. Un gasto que repiten cada año y se solucionaría instalando un depósito sumergible» dice Camoeiras.