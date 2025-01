La ‘flavescencia dourada’ está en O Ribeiro y Rías Baixas y amenaza la D.O. Monterrei

Unións Agrarias insta Medio Rural a iniciar ya los arranques en viñedos abandonados en zonas afectadas por la «flavescencia dourada» y el control en los viveristas. La sucesión en los últimos 2 años lleva a que la plaga ya esté en muchas explotaciones próximas a la cuenca del río Miño en las provincias de Ourense y Pontevedra, y que en las D.O. Ribeiro y Rías Baixas la enfermedad ya sea endémica y, «de no actuar con decisión, se extenderá a la D.O. Monterrei».

Pide controles más exigentes de certificación fitopatológica en los viveros que ya están aportando nuevas cepas, profundizar en la campaña de información a todos las partes de la cadena vitivinícola para que sepan como actuar de forma eficaz, y hacer ya trampeos y arrancar cepas abandonadas.

