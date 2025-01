Una paliza a la salida de una discoteca de Ourense le dejó secuelas: «Se me echó encima y me golpeó contra la acera»

Estefanía Carballás cerró 2022 con una dura experiencia personal cuyas secuelas perduran dos años después. Tiene una brecha visible en la frente, también recibió puntos en un párpado y está a la espera de que la operen de la nariz. «Respiro muy mal de noche. Ya la tenía mal y me la terminó de romper», lamenta la joven, de 22 años.

A las siete de la mañana del 31 de diciembre de 2022, a la salida de una discoteca de la calle Doctor Fleming de Ourense, Estefanía fue víctima de una paliza. La autora de la agresión, S. M. S. R., una mujer que tiene 40 años en la actualidad, sin antecedentes penales previos a esta causa, nacida en Colombia y con residencia legal en España, compareció este martes en el juicio celebrado en el Penal 2 de Ourense —por videoconferencia desde Santiago—, reconoció los hechos y se conformó con una pena por un delito de lesiones.

Debe abonar a la perjudicada una indemnización de 4.627,15 euros en total, de los que 4.000 son la cuantía fijada para resarcir a la víctima de las secuelas que sufre. La afectada aún tiene que someterse a una cirugía nasal. La condena de conformidad impone a la agresora una pena de 3 meses de prisión y una medida de alejamiento con respecto a la perjudicada de al menos 200 metros de distancia, durante 2 años, tiempo en el que tampoco podrá comunicarse con ella por ningún medio.

La Fiscalía no se opone a que suspenda la aplicación de la pena de prisión, pero la encausada debe cumplir dos requisitos: no cometer ningún delito en los próximos tres años y saldar la responsabilidad civil, para cubrir la indemnización de la víctima. El juzgado accede a que satisfaga las cantidades en cuotas de 100 euros al mes. La acusada aseguró en la vista que su compromiso es pagar.

La cogió conmigo, empezó a gritarme y a insultarme. Estaba muy alterada y me cambié de acera, pero vino detrás y se me tiró encima

La autora de los hechos compareció en el juicio por videoconferencia. / FDV

La Fiscalía expone en su escrito de acusación que, cuando la encausada vio salir a la joven de la discoteca, «sin causa conocida, se dirigió a ella diciéndole: ‘No la defiendas, hija de puta, perra’, procediendo seguidamente a darle alcance, a arrojarla al suelo y a agredir a la misma, propinándole puñetazos en la cara y cuerpo».

La víctima tenía 19 años cuando sufrió esta paliza. «Iba caminando, le pregunté qué había pasado, ella estaba discutiendo porque al parecer habían pegado a su pareja, pero la cogió conmigo, empezó a gritarme y a insultarme. Estaba muy alterada y me cambié de acera, pero vino detrás y se me tiró encima», relata la perjudicada, que atendió a los periodistas después de la vista.

«Se me echó encima y me tiró contra el suelo, con su peso, y después me dio contra la acera». Su madre, María Celmery Pérez, recuerda que la joven se quedó sin conocimiento a consecuencia de los golpes. «Vino la ambulancia, perdió el sentido y me llamaron a mí». Tras recibir asistencia en el hospital, donde le aplicaron puntos de sutura, le dieron el alta y continuó la recuperación en casa.

Cuatro cicatrices en el rostro

La perjudicada sufrió policontusiones, un traumatismo craneoencefálico leve, traumatismo facial así como heridas incisocontusas craneales. Le tuvieron que aplicar varios puntos de sutura y recibió medidas analgésicas. Le han quedado una cicatriz en la nariz de 1,5 centímetros, otra de 4 centímetros en la parte derecha de la frente, una de 2 centímetros en el párpado superior derecho y otra de 0,6 en la parte inferior del mismo párpado.

Tras caer al suelo por causa de la agresión, su móvil resultó dañado. La indemnización incluye una partida de 87,15 euros para compensar ese hecho.