Lo acusan de estafarlos tras decirles que era dentista y entablar una amistad: «Confiábamos en él, parecía buena persona»

«Daba una imagen muy equivocada, parecía muy buena persona pero luego vimos que no. Lo hemos pasado muy mal». «Nosotros confiábamos en él y hacíamos lo que nos decía». Son palabras de un matrimonio de Ourense que denuncia haber sufrido una estafa de más de más de 42.000 euros por parte de un hombre juzgado ayer en la Audiencia Provincial. El encausado, F., se enfrenta a 5 años de prisión y permanece a la espera de sentencia en otro proceso, por hechos similares.

En 2021 fue condenado en Lugo, con su conformidad, por el mismo delito, de modo que las acusaciones piden la agravante de reincidencia. Lo acusan de aprovecharse de la amistad que forjó con una pareja para pedirles varias entregas de dinero, para fines diversos: el trámite de supuestas subvenciones para tratamientos odontológicos, un empleo en una clínica para la mujer, la compra de un coche, una finca y una casa, o la participación del hombre del matrimonio en una sociedad. El encausado mantiene su inocencia, alega que sufrió problemas de alcoholismo y ludopatía, y considera que los denunciantes lo acusan en falso porque, según él, actúan de acuerdo con una ex que también lo ha denunciado.

En noviembre fue juzgado en el Penal 1 de Ourense, por un presunto fraude a una amiga y dos familiares de ella, tras asegurarles que era socio de una clínica dental, según las víctimas. En esa causa, aún pendiente de sentencia, la Fiscalía solicitaba 3 años de cárcel. En el juicio de este lunes en la Audiencia Provincial, el ministerio público y la acusación particular solicitan 5 años de cárcel y 3.300 euros de multa por un presunto delito continuado de estafa y otro delito de falsedad en documento mercantil.

El fiscal y el abogado de la acusación particular. / IÑAKI OSORIO

«Logró hacer suyos un total de 42.310 euros, sin que los perjudicados llegasen a obtener en ningún momento servicio alguno», sostiene la Fiscalía en su escrito. Presuntamente, entre noviembre de 2020 y enero de 2022, ofreció a los dos perjudicados, con los que había llegado a entablar una relación estrecha —quedaban en cafeterías, se veían en el domicilio y compartían comidas—, la prestación de servicios de tipo odontológico y protésico, logrando convencerlos para que le entregasen dinero para supuestos tratamientos que nunca llegaron.

Según la tesis de las acusaciones, el encausado redactó un documento falso en el que ofrecía al varón perjudicado ser parte de una sociedad. El matrimonio llegó a pedir dos préstamos por un total de 27.000 euros. También recurrieron, aseguran, a aportaciones de otros familiares. Los afectados le daban en mano el dinero que retiraron en su mayoría del banco. «Iba pidiendo a los pocos», indicó el afectado en la vista.

«Él dijo que era odontólogo en una clínica y necesitaba una auxiliar. Yo en ese momento estaba en paro y me ofrecí, porque lo necesitaba», declara la perjudicada

«Nos dijo que había unas subvenciones para arreglar la boca», relató el hombre de la pareja denunciante. El acusado les contó que era socio de una clínica dental. A la mujer, con una discapacidad auditiva, presuntamente le ofreció un empleo en una clínica dental, pero con la condición de que pagase para poder adquirir «un microchip» necesario para desempeñar el trabajo. «Él dijo que era odontólogo en una clínica y necesitaba una auxiliar. Yo en ese momento estaba en paro y me ofrecí, porque lo necesitaba», declaró la afectada.

«Reconoció que nos adeudaba más de 40.000 euros»

La relación era tal que F. lo llamaba a él «hermano y socio». Le hizo más pagos, supuestamente para un coche, una finca y la entrada de una casa. «No recibimos nada. Él decía que sí, que sí, pero el dinero nunca llegaba», subrayó el perjudicado. «Reconoció que nos adeudaba más de 40.000 euros», indicó la mujer, en alusión a un escrito que consta en la causa. Tras la sucesión de entregas de dinero sin nada a cambio, «se veía venir que era un estafador», testificó ella.

El encausado, ante los magistrados de la Audiencia. / IÑAKI OSORIO

«No cobré nada, no les debía nada»

F. sostiene que era protésico, no dentista, y afirma que nunca pidió dinero a los denunciantes ni ofreció empleo o participación en una clínica. «Yo no cobré nada; no les debía nada de dinero», manifestó en su interrogatorio. Según su versión, solo les dio consejos de las opciones que ellos mismos podían explorar.

F. esgrime que su expareja, que también lo denunció, y a la que contó su condena previa y sus problemas de alcoholismo y de juego, se puso supuestamente en contacto con este matrimonio, «para contarles mi vida e intentar meterme en la cárcel». Según su versión, las víctimas del otro proceso pendiente de sentencia, el del Penal 1, también estaban en connivencia con las de este caso. El encausado afirma que la pareja conocía sus problemas previos, algo que ambos perjudicados niegan.

El fiscal cree que el sospechoso abusó de la amistad de las víctimas y la acusación particular, que se aprovechó, con su «habilidad» como presunto estafador de la «ingenuidad» y «falta de picardía» de los afectados. «Existen dudas, no se le puede condenar», expuso la defensa en su informe. «No está acreditado que ni una sola de esas cantidades se las hayan entregado a él», afirma la letrada, que observa «contradicciones» entre las versiones del matrimonio y pide la absolución de su representado.