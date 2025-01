Las joyas protegidas de Ourense: más de sesenta lugares y monumentos declarados BIC

Hace apenas dos semanas un partido político presentaba un registro electrónico ante la Xunta de Galicia para pedir la declaración de Bien de Interés Cultural (BIC) de la histórica fuente de Praza de Bispo. El objetivo era garantizar, entre otras cuestiones, que cualquier acción u obra realizada en esa pieza de valor incalculable, que forma parte del mosteiro de Oseira, pueda sufrir daños. La idea pretende también impedir, si se consigue ese nivel de protección, que cada año se instale sobre esa fuente el árbol luminoso de Navidad de más de 30 metros de altura.

El castro de Armeá. | / Iñaki Osorio

Es la última petición conocida en la provincia para solicitar una declaración BIC, figura de protección regulada por la Ley 16/1985, de 25 de junio del Patrimonio Histórico Español, que ostentan en estos momentos 62 bienes de interés cultural de lo más diverso, desde iglesias, puentes, archivos, documentos, pinturas, cascos históricos como el de Ourense, hasta los propios manantiales de As Burgas, al que le fue que fue concedido en 2007 el BIC de sitio histórico para protegerlo de un posible expolio, incluso de su caudal.

El imponente castillo de Monterrei. / Iñaki Osorio

La mayoría, en la ciudad

Son más de 60 BIC muy dispersos entre 34 de los 92 municipios de la provincia, pero la mayoría se encuentran en el municipio de la capital, Ourense, donde se cumple esa variedad de bienes de interés cultural que prevé la ley, que puede incluir desde bienes de interés muebles o inmueble a histórico o antropológico, entre muchos otros aspectos.

Sería inenarrable la cantidad de obras particulares que han incumplido las exigencias de un bien declarado BIC, como por ejemplo en algunas intervenciones en el casco histórico de Ourense a lo largo de los años. Aunque también está entre esos bienes culturales de la ciudad, la iglesia de San Francisco, el cementerio de San Francisco, uno de los más recientes en conseguir esa declaración, pues fue en el año 2000.

La Fuente de As Burgas el último BIC de la ciudad en 2007 / Iñaki Osorio

El claustro del convento de San Francisco es un monumento declarado BIC en la ciudad y desde el año 1923 . También son BIC la catedral de Ourense, el Museo Arqueológico ; el Palacio Episcopal o el Archivo Histórico Provincial.

Entre los de más reciente incorporación a la lista, pues fue en el 2002, está el Pazo de Oca Valladares, sede del Liceo de Ourense. También es Bien de Interés Cultural el Puente Viejo y la capilla de Nosa Señora dos Remedios, que sufrió un incendio que la calcinó íntegramente y luego reconstruida. No así su legado interior. Las fuentes de As Burgas están dentro de los BIC en la modalidad sitio histórico.

Porque, según prevé propia ley, un Bien de Interés Cultural es cualquier inmueble y objeto mueble de interés histórico, artístico, paleontológico, arqueológico, etnográfico, científico o técnico, que haya sido declarado como tal por la administración competente.

Allariz es el segundo municipio provincial con más BIC, cinco en total, y entre ellos el castro de Armeá o el propio barrio histórico de la villa. Le siguen Boborás, con cuatro bienes declarados de interés cultural, y Ribadavia con tres, entre ellos también su propio barrio histórico.

Sitios naturales, jardines, incluso pinturas pueden gozar de esta categoría de protección que, en muchos casos, no siempre se respeta. De hecho ha habido críticas en algunas obras, como las del entorno del Puente Romano de Ourense por el uso de hormigón en la reforma.

En todo caso, la normativa es estricta. Sea un BIC de propiedad privada o pública, precisa autorización para cualquier obra o modificación, hay que facilitar la inspección e incluso la visita pública durante varios días al mes si se tratara de un BIC privado.

Eso si, la administración o particular propietario de un BIC tiene privilegios fiscales y ayudas. El pasado verano el Ministerio de Cultura anunciaba una partida de 8,7 millones para BIC gallegos, uno de ellos Pazos de Arenteiro.

La fuente de As Burgas, el más reciente, fue concedido en 2007

Hay BIC concedidos en la provincia ya en las primeras décadas del siglo XX, es decir hace más de 100 años, pero tal vez uno de los más recientes, por no decir el último, fue el que se concedió gobernando en la Xunta el bipartito a las fuentes de As Burgas como sitio histórico, para proteger, no solo su arquitectura civil, si no la riqueza que mana de sus caños.La causa, que tuvo también su cariz de confrontación política sobre el modelo termal, se producía en 2005, cuando estaba en mente, desde el Gobierno municipal del Concello —entonces en manos del PP— poner en marcha un ambicioso complejo y hotel balneario en un terreno próximo a estos manantiales.Las excavaciones y prospecciones previas a un proyecto que nunca llegó materializarse generaron la perforación de uno de esos canales de alimentación de la fuente de As Burgas, con una importante caída en aquel momento del caudal habitual. Algunas fuentes hablaban del 40%. Este hecho, que no tuvo precedentes, señalan los historiadores desde dos siglos atrás, supuso que la Xunta iniciara la declaración de BIC sitio histórico de As Burgas, una declaración que se otorgó finalmente en 2007 y que supone un férreo control de las obras a realizar en la zona.

