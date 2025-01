El albergue espera que la línea de ayudas de la Xunta impulse adopciones: "Tenemos 230 perros y gatos a la espera"

«Ojalá que esta nueva línea de ayudas aumente las adopciones porque tenemos unos 230 gatos y perro albergue de animales esperando una familia», explica Area Cid, presidenta de Progape, la firma que gestiona estas instalaciones del albergue dependiente del Concello de Ourense.

Paula una de las encargadas del albergue de Ourense. / Alan Pérez

Se refiere a una nueva orden de la Consellería de Medio Ambiente, que entró en vigor este pasado viernes tras su publicación en el DOG, y en la que se regulan las ayudas «para fomentar la adopción de animales domésticos de compañía abandonados, y que estén acogidos en los centros de recogida autorizados de la Comunidad Autónoma de Galicia» costeando los primeros gastos veterinarios.

Marga y Mari Carmen, dos de las voluntarias que sacan a pasear a los perros / Alan Pérez

Por el albergue de Progape pasan habitualmente toda una legión de almas solidarias, unas como «madrinas» que se ocupan de sacar a pasear a los perros, otros para donar comida, y muchas para adoptar, sobre todo gatos, «porque a la mayoría les resulta más fácil su cuidado» explica Paula Fernández, una de las empleadas de las instalaciones.

Sin embargo aunque a la mayoría de adoptantes pagar los gastos veterinarios les parece maravilloso, «también tenemos a veces a gente que se vuelve atrás cuando le dices que el animal hay que adoptarlo, como exige la ley, desparasitado, con vacunas o esterilizado, lo s, mucho menos de lo que supondría cada cosa por separado en una clínica y algunos dicen «¿ ah, pero tengo que pagar por adoptar?» y se van» indica Paula

La cuidadora del albergue se refiere a la Ley 4/2017, de 3 de octubre que establece, entre otras cuestiones «que los animales deben ser entregados en adopción identificados, vacunados, desparasitados y esterilizados según prescripción de la veterinaria o veterinario responsable, a fin de garantizar su correcto estado higiénico-sanitario».

Amadrinar...un perro

Este fin de semana, entre esas personas solidarias que se pasan por el albergue de Ourense estaban Marga y Mari Carmen. Ella van siempre que sus ocupaciones se para pasear a varios perros por el entorno del albergue de animales . «Los que amadrinamos a un determinado perro, nos ocupamos de darle un paseo o dos cada semana» explicaron mientras paseaban a Pelayo y Camila, dos «vecinos» caninos de la perrera.

En este fluir de personas pasan también las que, de forma altruista, se ocupan de las colonias de gatos y el coste de alimentación de esos gatos. «En este caso no le cobramos la esterilización de uno de sus gasto», explica Paula.

No todo son cosas positivas. «También tenemos personas que nos devuelvn el animal adoptado, porque no se adaptan y ponen las excuss más increíbles. En algún caso que el perro era agresivo, cuando sabíamos que le podías meter la mano hasta la garganta y no modría» explica a cuidadora.

«Queremos adoptar a estos dos galgos para que vivan sus últimos años en una casa»

La mayoría de adoptantes prefieren gatos. Si son perros de una determinada edad o tamaño, pero al albergue llegan personas que buscan dar una segunda oportunidad a aquellos animales que llevan años o con dolencias, que casi nadie quiere. No es el caso de Jackeline y su hija Sara, que este fin de semana se acercaron al albergue para conocer a Figo y Taco, dos galgos con las heridas físicas y de conducta fruto del maltrato que algunos cazadores, los menos, le dan a sus perros. «Vimos a estos dos galgos en la página de Progape. A Figo incluso le falta una pata y tienen ya nueve años. Son inseparables y queremos llevar a los dos, para que vivan felices sus últimos años en nuestra finca en Ramirás» explican ambas mientras, encima, dan las gracias por visibilizar este problema.

Claves de las ayudas

Esta nueva orden, ya en vigor y cuyo periodo subvencionable abarca hasta septiembre de 2025 incluye también a las personas física «que acrediten la adopción de un animal doméstico de compañía abandonado que provenga de alguno de los centros de recogida autorizados de la Comunidad Autónoma de Galicia» explica. Serán actuaciones subvencionables al amparo de esta orden «los costes derivados de la identificación, esterilización, desparasitación y vacunación, según proceda, que el propio centro de recogida o un centro veterinario colaborador de este pueda repercutir sobre quien adopte un animal doméstico de compañía abandonado acogido en uno de los centros de recogida autorizados en la Comunidad».

Fue publicada el viernes 24 en el Diario Oficial de Galicia, y advierte de que «no serán consideradas como válidas las adopciones para las que no se finalizó el proceso de inscripción en el Regiac por causas imputables a la persona».