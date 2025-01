La oferta de alquiler cae a mínimos en una provincia con 119.000 viviendas vacías

Ourense suma ya 119.300 viviendas vacías, casi una de cada cuatro registradas, lo que la sitúa como una de las provincias españolas con mayor número de propiedades deshabitadas. Sin embargo, y ahí viene el contrasentido, mientras ese patrimonio inmobiliario coge telarañas, el mercado de alquiler arranca 2025 con mínimos históricos en la provincia, lo que se está convirtiendo en un problema casi de supervivencia para la familias, dado que ante la escasísima oferta de arrendamiento y la fuerte criba para elegir al inquilino «diez», los precios se han disparado hasta una media de los 7,8 euros por metro cuadrado. Eso son medias de 700 euros al mes inasumible en la provincia de las pensiones más bajas.

Son datos del último estudio del observatorio de la patronal inmobiliaria gallega, Fegein, que arrojan cifras preocupantes y sitúan a diez concellos de la provincia, entre ellos el de la capital como los que suman el mayor número de vivienda deshabitadas o cerradas fuera de circuito de venta o alquiler aunque el problema afecta a los 92 concellos.

El descenso de la oferta de vivienda de alquiler ha sido de un 62% en los últimos meses, según Fegein. Hay solo 192 casas o pisos en el mercado de arrendamiento en este momento solo la ciudad suma 14.

Ley de Vivienda Estatal con toda la inseguridad jurídica creada con su entrada en vigor hace un año, «o la impunidad del okupa e «inquiokupa», está provocando que propietarios descarten poner en alquiler las viviendas y las deriven hacia otras modalidad de comercialización, como el alquiler por habitaciones, alquiler de temporada, alquiler turístico, al circuito de comercialización en compraventa directamente las dejen vacías» .

La situación no afecta solamente a Ourense, pues el grueso, es decir más de 100.000 del total de viviendas cerradas están en el rural. De hecho, entre los diez municipios de la provincia de Ourense en los que se acumulan más vivienda vacías, el segundo de la lista es Xinzo de Limia con 4.339. Le siguen en número la comarca de Verín con 4.076 viviendas vacías. Allariz, pese a ese tirón urbanístico y de vecinos en los últimos años, tiene en lista 3.982 viviendas vacías. El siguiente es O Carballiño con 3.540 viviendas cerradas y cuyos propietarios tampoco venden ni ponen en el mercado para alquilar. En el siguiente puesto de esta lista está el municipio de O Barco de Valdeorras, con 2.651 viviendas desocupadas; Maceda con 2.387; Celanova con 2.012 viviendas cerradas; Laza con 2.101 viviendas deshabitadas y Barbadás con 1.815 viviendas vacías.

«Urge movilizar ese parque inmobiliario de viviendas vacías», afirma el presidente de Fegein

968 viviendas vacías, pero en estos momentos solo hay, según la patronal inmobiliaria, 132 propiedades en el mercado de arrendamiento. Para Benito Iglesias, presidente de Fegein, la

Según el informe presentado por la Federación Gallega de Empresas Inmobiliarias, en más del 58% de los ayuntamientos de la provincia no se oferta ni una sola vivienda en arrendamiento.El exhaustivo estudio muestra como «en comarcas como la de Verín, Baixa Limia o Valdeorras la oferta no llega a más de una docena de viviendas en alquiler en cada una de ellas. En el área de Caldelas y Trives la oferta de viviendas no pasa de la media docena de viviendas en alquiler en el circuito de comercialización, al igual que en el área de Allariz-Maceda», explican.Ante un contexto de escasez de oferta y con un precio medio de 6,8 euros por metro cuadrado de alquiler en la provincia un 7,8 en la ciudad, «nos encontramos con el precio mas elevado y la oferta mas reducida desde que hay registros tanto privados como oficiales», explica Benito Iglesias, presidente de Fegein.Entre otras medidas, y como experto en la materia, afirma que «urge la movilización del parque de viviendas vacías. Somos la CC AA de toda España con más viviendas vacías porcentualmente» .También considera que es muy urgente llevar a cabo «una reforma del mercado de la vivienda, que incluya la derogación de los topes del alquiler en zonas tensionadas, así como una modificación de la Ley de Suelo y medidas para luchar contra la okupación e inquiokupación», explica, que tanto preocupa a os propietarios y los retrae de poner su casa en el mercado de alquiler.Finalmente, aboga «por una reforma de la Ley del Suelo para dar seguridad jurídica al planeamiento urbanístico, y que no se produzca una nulidad en cascada, y la derogación de determinados artículos de la Ley de Vivienda».

