El expediente de reapertura de la antigua discoteca Macao revela irregularidades y posible trato de favor del Concello

Antonio Feijóo, el abogado de los vecinos de la calle Valle Inclán que han denunciado su rechazo a la idea del Concello de dar licencia de apertura para una discoteca en el número 7 de esa vía, que albergó ya la discoteca Macao, clausurada en 2019 por obras ilegales, afirma tras tener acceso a todo el expediente, que ha detectado «graves» irregularidades del Concello en todo el proceso, pues está agilizando todos los permisos a los nuevos propietarios, tras dejar caducar sin resolver hasta en cuatro ocasiones, expedientes incoados a ese establecimiento. Además habla de «un expediente engrasado», pues se han concedido en poco más de dos días, permisos de obra en el local, que esta administración local tarda meses o años en conceder.

Tras acceder al expediente municipal, el letrado ratifica que «hay una aparente intención de abrir la discoteca en base a la licencia que se concedió el local en 1982» y que incumple ahora las normas actuales.

Además ese local tuvo hasta 4 expedientes de caducidad por incumplimiento de las condiciones, dado que los anteriores propietarios realizaron obras que no estaban autorizadas por el Concello «y cambiaron significativamente las condiciones de seguridad», indica Feijóo. Por ese motivo en 2019 siendo concejala la popular Sonia Ogando, el Concello incoó un expediente de reposición de disciplina urbanística y otro para revocar esa licencia.

«El Concello dejó caducar ese expediente de revocación de licencia; no sabemos por qué no llegó a resolverse, pues está claro que se incumplieron las condiciones de la licencia y el local deja la actividad durante años no se resuelve ninguno de los dos expedientes», advierte el abogado.

Los nuevos propietarios, la sociedad Ourense Baila S.L. «han presentado una solicitud diciendo que, como van a dejar la discoteca tal y como estaba en 1982 pueden continuar la actividad» .

Curiosamente el informe de un jurídico del Concello avala esta petición «pero no trabaja Urbanismo, trabaja en el Peri. ¿No quiso avalar nadie ese informe en Urbanismo?» se pregunta Feijóo. Otro técnico firmó el 2 de enero el permiso de obras cuya solicitud había entrado dos días hábiles antes: «un poltergeist», ironiza el letrado.

Con todo esto «le van a conceder una licencia de apertura a una discoteca cuya licencia está incursa en causa de caducidad que nunca se llegó a resolver por inacción y desidia del actual gobierno local ; en la que se realizaron obras no consentidas y sin licencia con esos expedientes sin resolver y todo esto incumpliendo lo que la normativa exige para ese tipo de establecimiento tanto en materia de seguridad o evacuación en caso de incendio como contaminación acústica». Por esto y ante la actual situación “vamos a pedir responsabilidades por una absoluta inacción y dejadez del Concello, que de forma consciente deja de resolver esos expedientes. Pedimos la adopción de la medida cautelar inmediata, del expediente de reposición y explicaciones».