Ourense logra cifras históricas de donantes de órganos y suma 74 en los últimos 7 años

Ourense alcanzó en 2024 la mejor cifra de donación de órganos y transplantes de su historia. Un récord de solidaridad y altruismo que sitúa al Hospital Universitario de Ourense como el tercer centro gallego en número de donantes y el segundo en donantes exclusivamente de córneas. Los números los presentó este miércoles el gerente del CHUO, Santiago Camba, en un acto en el que participaron también el médico de medicina intensiva y responsable de la Unidad de Coordinación de Trasplantes (OCT), Jesús Priego Sanz, y la directora de procesos de soporte, Concepción Alonso González, así como miembros del equipo de coordinación de trasplantes de Ourense.

Son 74 donantes en los últimos siete años, en los que la progresión ha sido ascendente pasando de 3 en 2018 a 21 el pasado año, una cifra histórica para Ourense que permitió 68 extracciones de órganos en 2024 para ser trasplantados y salvar vidas o mejorar la calidad de vida de las personas que lo necesitaban. "No es fácil en el medio de tanto dolor de una familia apelar a la solidaridad, ni para la familia inmersa en el dolor aceptar este reto solidario y altruista, pero juntos es posible mantener esta cadena que convierte al sistema español en un referente mundial", afirmó Priego Sanz. No obstante, sigue siendo clave el trabajo de información y difusión que realiza este equipo en colaboración con las asociaciones de pacientes, que conocen en primera persona las dificultades y esperanzas de las personas que esperan por un trasplante. En 2024 se produjeron cuatro negativas de familiares a las donaciones, de ahí que desde el CHUO insistan en esta labor de sensibilización.

Entre los 68 órganos donados en 2024 en el Hospital Universitario de Ourense, más de la mitad son riñones. Concretamente, 36. Le siguen 18 hígados, 11 pulmones, dos corazones y un páncreas. Todas estas donaciones, excepto una, fueron trasplantadas con éxito, lo que supone un 98,5% del total, explicó el equipo médico.

Estos datos sitúan a Ourense por delante de Galicia, e incluso de España, en tasa de donantes, con 69 por millón de habitantes, frente a índices de 50,7 y 52,5, respectivamente. "Es un dato frío, pero significa que estamos casi 20 puntos por encima de la media de todo el estado español y de la comunidad autónoma", indicó Priego. "Esto es un conjunto entre la sociedad con su altruismo y su solidaridad, y el trabajo de los profesionales que están implicados en la donación de órganos en el hospital", añadió.

El responsable de la Unidad de Coordinación de Trasplantes explicó que existe la capacidad de donar cualquier órgano y, en el caso de Ourense, los que registran mayor número son los riñones y el hígado, porque son los pueden donar personas en edad más avanzada, "hasta 75 años en asistolia y por encima de 80 en muerte encefálica". De hecho, desde el Sergas apuntan que la asistolia controlada fue la mayoritaria en el área sanitaria de Ourense, con casi un 62% de las donaciones totales.

Trasplantes de córnea

A las cifras expuestas se suman las donaciones exclusivamente de córneas, con una cifra de 67 donantes el pasado año y 134 córneas extraídas para trasplante. Se realizaron 34, una intervención oftalmológica que se realiza íntegramente en el Hospital Universitario de Ourense y que permite recuperar hasta el 80% la visión. En esta línea, desde el CHUO destacaron que Ourense es el segundo hospital de Galicia que más donantes exclusivamente de córneas aportó al banco de tejidos autonómico.

"Existe un proceso muy establecido con el servicio de oncología y la unidad de paliativos, y le damos la oportunidad a personas que están al final de su vida de ser donantes de córneas si así lo desean", explica el responsable de la unidad. Si bien esto no salva vidas, apunta, "sí ofrece un cambio en la calidad de vida: pasar de no ver nada a poder ver el 80%, y esto no lo conseguiríamos sin las familias, ni el trabajo del servicio de oncología, paliativos y oftalmología, apunta Priego Sanz. En esta línea, se refirió a la importancia de expresar esta voluntad en vida, "tanto para el sí como para el no".

El equipo de coordinación está formado por seis personas, cuatro médicos intensivistas y dos enfermeras, una de la uci y otra de medicina interna. Además, cinco de ellos pueden realizar extracciones de córneas lo que facilita el trabajo. En conjunto, todo el proceso de donación implica a entre 100 y 150 profesionales en el Hospital Universitario de Ourense.

