Menos CO2 y más limpieza de montes en Carballeda de Avia

El Concello de Carballeda de Avia tiene presente el incendio forestal del año 2017 en el que ardieron 14 casas y murió un vecino, así como otros que han afectado a este municipio, por lo que con el objetivo de evitar en lo posible que cada verano el fuego arrase con los montes, ha hecho de intermediario entre las empresas Repsol, Iberdrola y Cimsa con los comuneros propietarios de montes y vecinos particulares con más de dos hectáreas de superficie. La labor que pretenden desarrollar las tres empresas contribuiría a mantener los montes limpios de maleza y a la vez aportaría una remuneración económica a los propietarios.

La mayoría de los montes en Carballeda de Avia son comunales y sus propietarios son personas mayores que no pueden ocuparse de ellos y ya no tienen animales. Las empresas Repsol e Iberdrola contactaron con el Concello para interesarse por implantar un proyecto de absorción de CO2 mediante la reforetación, y pagarían una cuota a los titulares de los montes en función de las características del suelo, si es pedregal, si tiene buenos accesos o no, entre otras. Asimismo, la empresa Cimsa, que se dedica al mercado de la madera, estaría dispuesta a recoger la madera de los árboles, y a cambio daría un 50% de las ganancias obtenidas de la tala a los comuneros o particulares que se sumen a su proyecto.

El alcalde, Luis Milia, apunta que entre la cuota a percibir por el CO2 y por la madera «son dos ingresos». Y a mayores «lo más importante es que Cimsa durante el tiempo que dure la iniciativa cuidará y limpiará los montes y las pistas», lo que contribuirá a evitar los incendios.

Explica el regidor que hace ya un tiempo se hizo una reunión a la que se citó a los comumeros y vecinos y se les explicaron estos proyectos y «estuvieron conformes». Y precisamente la semana pasada acudió un ingeniero de montes a Carballeda, con planos para localizar ‘in situ’ los montes y ver sus características, tipo de tierra, accesos, y demás, ya que «de ello dependerá la cuantía del pago de la cuota de CO2».

Señala Milia que el Concello no es titular de montes y solo quiere que todos los que hay en el municipio estén limpios y que su valor económico no se queme cada ciertos años sino al contrario, sacarle rendimiento al monte y evitar a la vez incendios.

Algo que también quieren los vecinos ya que en 2017 se quemaron varias casas, le costó la vida a una persona, y «le vieron las orejas al lobo». Y «si no ponemos freno los próximos incendios pueden ser peores». Así, los trabajos de campo para las iniciativas de Repsol, Iberdrola y Cimsa ya dieron los primeros pasos.

