«No hice nada malo», dice un acusado de presuntas obras ilegales en suelo rústico, que se expone a 3 años

La misma mañana del juicio, la defensa remitió un escrito al Penal 1 de Ourense para comunicar que no acudiría. Su representado tenía una vista por delito contra la ordenación del territorio. La letrada alegó que participaría en la huelga del turno de oficio. La magistrada acordó la suspensión. El nuevo señalamiento será en noviembre. La demora, de diez meses.

La jueza apercibirá a la abogada para que sí se presente en la nueva fecha. La Fiscalía pide 3 años de prisión para un acusado de presuntas obras sin licencia en suelo rústico de protección de espacios naturales —en una zona afectada por la ribera del Miño y la proximidad de una carretera—, más una multa de 3.600 euros e inhabilitación para la construcción de 3 años. «No entiendo lo que está pasando, no hice nada malo», dijo él tras conocer la suspensión. Su abogada no lo avisó de que haría huelga, aseguró él.