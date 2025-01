Un estafador con varias causas acepta 3 años y 8 meses tras llevarse prendas y calzado de dos tiendas simulando transferencias

J. lleva más de un año en prisión y, a tenor de sus palabras, tiene el propósito de cerrar su amplio historial en el ámbito de las estafas —en distintas provincias y con condenas previas, la más alta de 2 años y 5 meses—, para aceptar la responsabilidad, acumular cuanto antes las penas en su conjunto y saber cuál será su tiempo final de estancia en la cárcel.

Este martes, en el Penal 2 de Ourense, compareció por videoconferencia desde el centro penitenciario de A Lama. En dos juicios consecutivos, admitió los hechos de la acusación y se conformó con 1 año y 10 meses de pena en cada una. En total, 3 años y 8 meses por sendas estafas.

En uno de los casos, adquirió varias prendas de ropa y zapatillas por importe de 995 euros, en una tienda de Allariz, en abril de 2023. Consiguió que la comerciante le dejase llevar los productos y, además, le prestase 40 euros, tras decirle él que estaba trabajando en la zona y que su jefe se había llevado el vehículo y su cartera. El acusado le envió dos wasaps a la perjudicada en los que mostraba dos supuestas transferencias bancarias de más de 1.000 euros, pero el dinero no llegó, ni tampoco devolvió los artículos ni el préstamo.

El otro procedimiento por estafa en el que admite su implicación y se conforma con una condena también es por hechos de abril de 2023. En una tienda de Ourense se llevó once pares de zapatos, 419 euros. En el momento del pago alegó que no tenía efectivo y convenció a la encargada para que aceptase una transferencia. Le envió por wasap un pantallazo de una operación bancaria inexistente. Los días siguientes puso excusas, pero no devolvió el dinero ni los zapatos.

Suscríbete para seguir leyendo