La ciudad de Ourense alcanza unos datos turísticos de récord

La ciudad de Ourense registró cifras récord de actividad turística durante el año 2024, impulsadas por un mayor grado de ocupación hotelera así como por un notable incremento en la oferta de plazas en viviendas de uso turístico. El índice de ocupación hotelera superó al de años anteriores en el mes de noviembre, según la encuesta que realiza el INE. El incremento de oferta disponible en la ciudad está impulsado por el aumento de plazas en las viviendas de uso turístico, cerca de 2.000.

La encuesta indica que los establecimientos de la capitalidad ourensana (hoteles y pensiones) registraron un índice de ocupación del 50%, superando los porcentajes de los años anteriores: el 46% en 2023 y 2022.

El incremento de la ocupación hotelera del mes de noviembre marca una tendencia que se mantuvo a lo largo de todo el año 2024, ya que casi todos los meses se alcanzó una subida en comparación con los años anteriores.

El mayor incremento del sector se debe a los alojamientos en viviendas de uso turístico. Aunque el estudio del INE no recoge este dato, la ciudad registra un pronunciado incremento en el alojamiento de turistas en esta modalidad, que se evidencia en el incremento de la oferta de plazas. Si en 2018 había 154 en la ciudad, actualmente son ya 1.962 plazas.

El gobierno municipal de Gonzalo Jácome considera que el auge del turismo pone de manifiesto el acierto del Concello de Ourense al no acudir a certámenes como la feria de turismo Fitur, que se desarrollará esta semana en Madrid, apostando por otras iniciativas de promoción de la ciudad. «Llevamos 3 años sin ir a Fitur, que es una feria endogámica que solo sirve para gastar dinero en hacer una presentación para que cada alcalde hable de su ciudad a la gente de su ciudad».

Jácome cree que «Fitur no vale para nada, es un ‘meeting point’ para negocios no turísticos, para empresas proveedoras de servicios que no son del sector turístico». En cambio, añade el regidor, «en Ourense cada vez tenemos más turistas y alcanzamos cifras récord, porque nuestra promoción va por otro lado, y da resultados», concluye Jácome.