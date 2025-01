«Las matemáticas son apasionantes, pero se enseñan de manera muy mecánica»

Todo comenzó en la cuarentena del COVID, cuando el confinamiento despertó aficiones y talentos que muchos desconocían. La curiosidad de Pablo Freire apuntó al cielo y mirar las estrellas le conectó con la astronomía y las matemáticas. Casi cinco años después ya se ha subido al podio de los números y las ecuaciones en varias ocasiones. En 2023, este alumno del IES As Lagoas, fue uno de los cuatro ganadores de las Olimpiadas Matemáticas Nacionales Junior dirigidas a alumnos de 2º de ESO, y en 2024, ya en tercero de Secundaria, logró el primer premio en la Olimpiada Matemática Galega. En segundo lugar quedó su hermana Raquel y ambos, junto a David Lago, de Redondela, representaron a Galicia en la fase nacional. Este año ha vuelto a ganar el campeonato autonómico y competirá a nivel estatal en marzo, en Gijón. Le acompañarán portando la bandera gallega Miguel Cores, de A Coruña, y Xosé Asorey, de Bertamiráns, que quedaron en segundo y tercer puesto, respectivamente.

Para subirse a este exigente podio que Pablo ha frecuentado en los últimos tres años hace falta mucha preparación y estudio, aunque la disciplina no es la única clave que maneja este joven ourensano. «Para ganar y ser el mejor hay que estudiar más que nadie, pero te tienen que apasionar, tiene que ser algo divertido. Si las matemáticas no te divierten, no merece la pena prepararse», señala Pablo.

De la astronomía a las matemáticas

Él descubrió esa pasión cuando tuvo que adentrarse en las fórmulas para profundizar en la astronomía. Y aunque no ha dejado del todo el estudio de los astros, ha decidido que las matemáticas serán su futuro. El mismo que ya prepara su hermana en la Universidad, ya que ambos han elegido la carrera de sus padres, que también son matemáticos. Las ramas que más le gustan, por ahora, son la geometría y la combinatoria.

Pablo cuenta que fue en sexto de primaria, siguiendo los pasos de su hermana, cuando hizo la prueba de acceso para sumarse al proyecto de estimulación de las matemáticas EsTalMat-Galicia, una iniciativa universitaria de estímulo del talento matemático con el que se enseñan conocimientos fuera del currículo escolar. Durante tres años acudió regularmente a Santiago en sesiones de fin de semana que le descubrieron otra forma de aprendizaje muy diferente al que se imparte en las aulas. «Es muy interesante porque se dan unas matemáticas que en el instituto no se darían», comenta. De hecho, y aunque le gusta la materia, sostiene que el método de enseñanza en el sistema educativo puede ser desmotivador. «Nos enseñan a mecanizar ejercicios y ejercicios, y la gente se disgusta porque no siempre le sale y porque es todo muy mecánico. Entonces les parece aburrido y que no sirve para nada», señala.

Para Pablo, en cambio, las matemáticas «están en todo» y son divertidas. Una pasión que se ha visto alimentada también por el profesor de As Lagoas, Carlos Ferreiro, con el que empezó a asistir a un taller especializado los miércoles por la tarde, y por un grupo de exalumnos olímpicos de Cataluña que imparten un curso telemático de preparación.

Y no hay que ser un crac para adentrarse en esta materia y despojarla de prejuicios. Ni son áridas ni difíciles, y para «cogerle el gusto», Pablo recomienda el canal Derivando y el libro Apocalipsis matemático, de Eduardo Sáenz de Cabezón.

