O BNG solicita a limpeza dos sumidoiros de Vilamarín para evitar inundacións

O grupo municipal do BNG en Vilamarín solicitou no pleno que o goberno local do PP limpe sumidoiros e cunetas para frear os episodios de inundacións, «que son cada vez maiores e poñen en evidencia a falta de mantemento». O portavoz, Breixo Fernández, sinala que «cada ano as choivas son máis intensas e frecuentes, provocando problemas de mobilidade en pistas anegadas, ou mesmo causando graves prexuízos á veciñanza co anegamento das súas vivendas e garaxes».