El Concello no contempla aún la puesta en marcha del popular tren turístico que iba a las termas

La flota de transporte urbano denominada como Trenes das Termas, un reclamo turístico que unía el centro de la ciudad con las riberas termales para transportar a usuarios y visitantes, de gran tirón turístico, no volverá a entrar en funcionamiento por ahora.

El grupo municipal socialista afirma que el Gobierno local de Ourense no le ha dado respuesta a l as preguntas realizadas en juntas de área y que no tienen nada fecha para reactivar este icono de la ciudad , muy demandado tanto para gente sin vehículo propio que quería ir a las termas como para los turistas «pese a que tenían partida consignada para estos trenes desde 2023», explican.

Añaden que, no solo no funcionan estos vehículos que servían para desplazarse hasta las termas y cuyo trayecto finalizaba en Outariz, sino que en las paradas habilitadas tampoco figura ningún anuncio de que no están disponibles y es habitual encontrarse con turistas desorientados. “En la primera sesión plenaria de este mes de enero ya preguntamos cuando había pensado el ejecutivo poner en marcha los trenes que se retiraron de circulación hay más de un año y el alcalde contestsó que tardarían cerca de un año más en volver a emplearse”, lamenta el socialista.

Es una de las críticas que hacía ayer el grupo municipal socialista, a la situación de parón de toda la oferta termal de la ciudad, a la que se suman la última declaración del alcalde, Gonzalo Pérez Jácome esta semana, aclarando que la piscina termal de As Burgas, que lleva 5 años cerrada, seguirá así al menos 9 meses más, al haber detectado graves problemas de impermeabilización al remate de las obras de reforma de la misma. “Después de que, reiteradamente, tanto en las Juntas de Área como en los plenos del Ayuntamiento de Ourense, el alcalde reiterase que esta piscina iba a abrirse resultó que no va a ser así”, expone el edil del PSdeG José Ángel Vázquez Barquero.

Involución del termalismo

“Lo cierto es que antes no existía la fuga de agua en la que el alcalde fundamenta su decisión de continuar con la piscina cerrada, y después de las obras hay una parte de la instalación que si pierde agua”, puntualiza el concejal.

“Hay una clarísima involución en el termalismo de la ciudad que no está sabiendo aprovechar sus recursos económicos y de bienestar para las y los ourensanos. Nos encontramos con infraestructuras directamente cerradas y otras funcionando en precario a nivel municipal», señalan.