Una semana sin helicóptero sanitario del 061 en Ourense

UGT denuncia que Ourense estará sin servicio del helicóptero del 061 durante una semana, al incumplirse el pliego de prescripciones técnicas particulares para la contratación del servicio de transporte sanitario urgente aéreo para la función pública de urgencias sanitarias de Galicia-061 en la base de Ourense.

La organización sindical explica que, si para realizar el mantenimiento programado es necesario substituir la aeronave, se avisará al 061 con un mínimo de antelación de cinco días naturales. Cualquier sustitución temporal o permanente se hará, previa justificación, por otro helicóptero debidamente autorizado para esta función.

Pero esta vez —y no es la primera, dice UGT— no se avisó con antelación, por lo que se sustituirá el helicóptero por una ambulancia sufragada por el Sergas, que no será igual de operativa ante una emergencia urgente o alejada de la ciudad.