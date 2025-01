El PSOE pide a Jácome que active la voz del Consello de Educación

El grupo socialista en el Concello de Ourense alerta de la paralización de otro órgano consultivo en este caso vital, como es el Consello de Educación Municipal. Piden al alcalde, Gonzalo Pérez Jácome, que «se devuelva la voz» a este consejo, pues los miembros multidisciplinares que lo componen son los que asesoran y tratan de poner luz y mejoras en temas fundamentales, desde los comedores escolares ayudas para libros o transporte escolar, entre otros.

Recuerdan que el pasado mes de octubre el grupo socialista del Concello de Ourense «solicitó al gobierno local de Gonzalo Pérez Jácome que reactivara el Consejo Escolar Municipal (CEM) y preguntas en las Juntas de Área por la recuperación de este órgano sin obtener responde alguna».

Según la edil socialista Cristina Cruz, «la última composición pública que se encuentra vigente y colgada en la web de la Administración local tiene fecha del año 2016, hace más de ocho años”.

Por ello y ante el silencio del gobierno de Democracia Orensana, las y los socialistas volvieron a preguntar en el pleno ordinario de este mes de enero al regidor, si cabía la posibilidad de retomar el funcionamiento del mismo; a lo que la concejala responsable del área de Dinamización les respondió, recuerdan, con una negativa. “Como viene siendo la tónica del ejecutivo de Jácome en cuestión educativa, lo dejarán desaparecer”, señala la edil del PSdeG. “El hecho de que el Consello Escolar Municipal no se convoque implica que las voces del profesorado o de los representantes sindicales educativos quedarán apagadas en cuestiones que alcanzan al transporte, los comedores o la limpieza de las instaciones”, resume Cruz sobre las consecuencias de no recuperar la actividad de este órgano. Recuerdan que el CEM se constituyó como un mecanismo superior de consulta, información, de participación ciudadana en los asuntos referidos a las competencias municipales en materia de Educación, «algo que no es es la prioridad de Jácome».