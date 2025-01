‘O noso, sempre’, a filosofía do cartel promocional do Entroido de Verín

O cartel do Entroido de Verín deste ano reflicte, en palabras do Concello, «a autenticidade e as raíces dunha das celebracións máis emblemáticas de Galicia». É unha obra do artista Álex Araújo, kun verinés coñecido artísticamente como «axtriplicado». . O acto de presentación tivo lugar onte e contou coa participación do creador do cartel así como con Samanta Barreira, concelleira de Cultura, Turismo e Festexos.

Baixo o lema ‘O noso, sempre’, a obra simboliza o orgullo e a fidelidade ás tradicións do Entroido de Verín. «Queremos poñer o foco naquilo que nos fai únicos e que atrae a persoas de todas partes á nosa celebración. Este cartel é unha homenaxe á nosa identidade e ás figuras que fixeron, e fan, grande este Entroido», dixo Barreira na súa intervención.

A obra de Álex Araújo incorpora, ademais da figura do tradicional Cigarrón, personaxes icónicos como Helena, a Raíña do Entroido, Pilís, Pesca, Toño Cesteir e o Tarrío, entre outros, e tamén fai unha referencia especial ao propio pai do artista, Carlos Araújo, outra das figuras destacada do entroido de Verín. Araújo explicou o proceso que o levou a dar forma a este cartel. «Traballei sobre lenzo, utilizando diferentes técnicas (como acrílico, spray, carbón, ceras ou rotulador), ata chegar ao que quería representar, usando incluso como un pincel elementos propios do Entroido. como o látego, o pompón ou o ganchillo do traxe de cigarrón. Este cartel está cheo de detalles e significados que convidan a deterse e gozar de cada elemento», valora.

O obra destaca pola cor e alegría, así como pola narrativa visual que rende homenaxe ao labor das persoas que contribuíron ao legado do Entroido de Verín. A creatividade do cartel estará dispoñible en diversos formatos, como camisetas, suadoiros e adhesivos.