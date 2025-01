Jácome revela que la piscina termal abrirá en 9 meses, privatizada y dejará de ser de uso gratuito

El alcalde de Ourense, Gonzalo Pérez Jácome, aseguró ayer que cuando reabra al público la piscina termal de As Burgas será de pago para los bañistas, pues pasará de ser de gestión pública a gestión privada.

Pero la reapertura de esta piscina tardará al menos 9 meses, pues el propio Jácome reconoció primero en sus redes y luego en un comunicado, que esta piscina de agua termal lleva 6 meses cerrada tras rematar las obras de reforma de la misma, para adaptarlas al nuevo decreto de la Xunta, porque el proyecto presenta serios problemas de impermeabilización.

Es decir, que el alcalde asume de forma indirecta que el gobierno municipal recepcionó la obra de reforma de la piscina, con una inversión de 548.000 euros, sin ver si todo estaba en regla, pero se exime de responsabilidad y culpa a otros, entre ellos nuevamente a funcionarios del Concello, en concreto los de Termalismo, a jefes de obra o anteriores gobiernos municipales.

Buscando culpables

Desde la oposición, PSOE y BNG coincidieron ayer en acusar al regidor de DO de «ineptitud» pues hace unos meses encargó el informe de gestión económica de la piscina a una empresa de propaganda y publicidad, no a una firma técnica especializada, dice el PSOE, así como de «mentir» pues aún fue en el pleno del viernes, y a preguntas del BNG, cuando el alcalde declaró que la apertura de la piscina era inminente.

Ayer, en la reunión con los portavoces de oposición, Jácome indicó parte de los motivos reales de que la piscina siga cerrada y reconoció que hubo «negligencia». Pero echa balones fuera, culpando al PP y a su anterior edil de Termalismo, por contratar los obras; a los técnicos de Termalismo y al jefe de obra por no comprobar «la impermeabilización integral del vaso, solo del fondo, excluyendo los laterales».

El tercer «culpable» de que Ourense lleve ya casi 5 años con la piscina termal cerrada –desde el decreto de confinamiento de marzo de 2020– es también, según el alcalde, no su gobierno sino «el jefe de obra, que no detectó fugas de agua hasta que el proyecto estaba concluido, por lo que a no puede hacer modificaciones».

Añade el comunicado del gobierno local que «si se decidiera abrir igualmente, supondría una pérdida diaria de 200 litros de agua, lo que generaría un problema no solo de pérdida de agua sino también porque llevaría al límite el funcionamiento de las máquinas» . También aprovechó el comunicado del Concello para lanzar que esta privatización de la gestión de la piscina termal «va a incluir la gestión de las Termas de As Burgas, de los apartamentos turísticos municipales, una zona de hostelería en la parte superior y la apertura al público y guía de los restos arqueológicos. Añade que el gobierno municipal llevará al pleno de marzo esta propuesta de gestión y la empresa concesionaria sería la encargada de ponerla en marcha. Espera que todas estas promesas que Jácome relató ayer, se hagan realidad este año.

El PSOE ve «improvisación»

Tras la reunión de ayer la portavoz del grupo socialista en el Concello, Natalia González, acusó al alcalde de «mentir nuevamente» y ratifica lo adelantado por los socialistas, que As Burgas no abrían por graves deficiencias técnicas. «Nuestra impresión, después de la junta de portavoces, es que su decisión es fruto de la improvisación y venimos de pedir acceso urgente al expediente, para estudiar toda la documentación minuciosamente antes de adoptar una posición política al respecto», incidió la edil.

«Por lo de ahora no se encargó el informe económico preceptivo y vinculante para la tramitación administrativa de la futura concesión», puntualizó sobre la situación a día de ayer.

También preguntó la portavoz del PSdeG por el informe encargado por el Concello sobre la operatividad económica de la piscina a una empresa de publicidad.

El BNG culpa al Concello del cierre de 15 de los 17 vasos termales

Para el portavoz municipal del BNG, Luis Seara, el alcalde Jácome, con sus excusas, «solo quiere volver a esconder su irresponsabilidad e inoperancia”. Critica la Ley de Aprovechamiento termal de Galicia “por ser letal para el modelo que hemos instaurado en Ourense desde hace más de 20 años» indica, en relación a esta norma que causó graves daños al modelo lúdico ourensano al exigir cambios que obligaron a hacer obras en las termas, y este oneroso proyecto en la piscina de As Burgas, cuya agua además tendrá que ser clorada. Lo nunca visto en la historia termal de la ciudad.Sin embargo esa ley autonómica «no es la causante de que a día de hoy 15 de los 17 vasos termales estén cerrados», destaca el portavoz del BNG. De hecho se hicieron las obras necesarias para adaptarse a esa normativa autonómica. «Se hicieron obras en las cinco zonas termales en el año 2022 y con una inversión de unos 50.000 euros por instalación, a excepción de Burga de Canedo, en la que no se realizaron obras en dos de los vasos».Además «en Outariz se realizaron las obras en el año 2023 y mismo el alcalde había anunciado que iban a abrir en temporada alta o en momentos puntuales, pero nada de nada”, recuerda Seara. Desde el BNG rechazan otro de los argumentos esgrimidos por la Alcaldía relativo a la falta de caudal de agua termal y la necesidad de realizar nuevas captaciones, ya que «la Dirección General de Minas determinó que actualmente existe caudal suficiente», informó el nacionalista.

