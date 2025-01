Las obras del parque con piscina y parking de 350 plazas en A Ponte arrancan en febrero

La creación de aparcamientos disuasorios en la ciudad de As Burgas enfrentó este viernes al gobierno local y la oposición en el pleno que celebró el Concello de Ourense correspondiente al mes de enero, el primero del año. La propuesta socialista de poner en marcha un plan para habilitar espacios de estacionamiento en los puntos de entrada y estratégicos de la ciudad para descongestionar el tráfico y favorecer una movilidad sostenible salió adelante con los votos a favor del PSOE, PP y BNG, y la abstención de Democracia Ourensana que manifestó que la moción no estaba bien plantada y que este tipo de aparcamientos no son necesarios en una ciudad pequeña como Ourene: «Nadie va a dejar el coche en las afueras y coger un autobús para venir al centro», afirmó el alcalde, Gonzalo Pérez Jácome, que auguró el «fracaso» de una medida que tampoco ha funcionado en otras ciudades de España, dijo tras hacer un repaso a través de titulares de prensa de intentos fallidos en numerosas localidades del país.

«Hay elementos que suenan bien y vuelven locos a los políticos, como el carril bici, un absoluto fracaso», dijo en referencia a la senda ciclable que construye la Xunta y que cruzará la ciudad desde A Ponte a Finca Sevilla: «Seguro que lo suprimimos cuando se inaugure, un sin sentido y un riesgo para los peatones», afirmó.

Lo mismo ha ocurrido con los parkings disuasorios, a juicio del regidor, que llegó a admitir que llamó así al incluido en el diseño del futuro Parque Canedo «para conseguir subvenciones de Europa», reconociendo que no ve utilidad alguna a estas infraestructuras. «Hay que jugar con estos nombres porque les gustan a los burócratas, pero son medidas que no sirven para nada», dijo.

De hecho, el proyecto, que se adjudicó por 7,8 millones de euros, está financiado parcialmente con fondos Next Generation EU, al amparo del programa de ayudas a municipios para la implantación de zonas de bajas emisiones y la transformación digital y sostenible del transporte urbano. Concretamente, la subvención está destinada a la construcción del aparcamiento disuasorio y asciende a 549.727 euros.

Infografía del futuro Parque Canedo. / FdV

Con todo, aprovechó su intervención de réplica a la moción socialista para anunciar el «inminente» inicio de las obras del futuro parque de A Ponte que dotará al barrio de un espacio de ocio de 18.000 metros cuadrados con piscina, zonas verdes y un aparcamiento subterráneo para 350 plazas. «Lo utilizarán los vecinos de A Ponte, pero nadie va a aparcar ahí para después ir al centro», subrayó. En esta línea, indicó que la dotación de parques disuasorios tendría que ser complementaria al transporte urbano y señaló que aparcamientos como los de Carrefour o Expourense, en las afueras de la ciudad, «no se llenan».

Con todo, la moción que defendió la portavoz socialista Natalia González salió adelante con los votos favorables del PP, PSOE y BNG. El debate recuperó el Plan de Movilidad Urbana Sostenible, PMUS, redactado, firmado por el actual alcalde —sin haberlo leído, reconoció Jácome en el pleno— y «en un cajón», reprobó la edil socialista. En las filas del BNG, Ruht Reza repasó el texto para recordar el compromiso del grupo de gobierno de construir el primer parking disuasorio en As Lagoas, actualmente inexistente. La concejala del PP Inmaculada Moreiras se interesó por la implantación de la zona de bajas emisiones, todavía pendiente.

Un vial entre la N-525 y Barrocás

El debate en torno a la movilidad se mantuvo con la moción del BNG para la ejecución total del vial de conexión entre la N-525 y el barrio de Barrocás que permita mejorar los accesos al CHUO y descongestionar las calles Marcelo Macías y Ramón Puga. El portavoz del BNG, Luis Seara, apuntó que el proyecto impulsado por la Xunta solo conecta la N-525 con la Avenida do Regato e incidió en la necesidad de ejecutar la totalidad del vial hasta Barrocás ya previsto en el PXOM de 2003, anulado por la justicia, y en el de 2013, actualmente en trámite.

La edil del PP Noelia Pérez explicó que la redacción del proyecto de la Xunta está en marcha y que el segundo trimestre se expondrá al público. El trazado, dijo, «se corresponde con el PXOM en trámite», y apuntó que se puede acometer la ampliación sin que afecte a este proyecto en ejecución. La moción se aprobó con los votos de todos los grupos, excepto el PP, que se abstuvo.

Los ‘populares’ lograron unanimidad en su propuesta para elaborar un plan de recuperación de los caminos tradicionales de Ourense y también salió adelante —con la abstención de DO— la moción socialista para organizar un homenaje al escultor Aturo Barltar. Asimismo, el grupo de gobierno aprobó en solitario —con la abstención del resto— la ordenanza general de las contribuciones especiales para la ampliación del servicio público de prevención y extinción de incendios.

El grupo municipal del PP cambia de estructura y nombra portavoz a Ana Méndez Tras la celebración del pleno, el grupo municipal del PP anunció un cambio en su estructura. Deja atrás la fórmula con dos representantes —portavoz y coordinadora— que ejercían las edilas Sonia Ogando y Noelia Pérez, respectivamente, y opta por la portavocía única, nombrando a la concejala Ana Mendez Gil. Es la tercera persona que ostenta este puesto en un año y medio de mandato. El cambio se produce tras la ausencia de Ogando y Michinel del pleno de noviembre en el que el PP cambió de postura y apoyó las modificaciones de crédito de Jácome. Michinel dimitió después de esto. Ana Méndez es directora gerente de Galicia Calidade y fue la número 2 de la candidatura encabezada por Manuel Cabezas.

Suscríbete para seguir leyendo