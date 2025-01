El juicio a la acusada de cercar Verín con incendios convoca a 59 testigos y peritos

Es uno de los incendios forestales intencionados más graves que llegan a juicio en Galicia. La Audiencia Provincial de Ourense ha reservado seis jornadas para la vista contra E., acusada de provocar cuatro zonas de fuego en agosto de 2022 en Verín, asediada por las llamas. Una sucesión de focos sembraron el pánico y pusieron vidas y bienes en peligro. Las llamas, favorecidas por el viento y una temperatura media de 37 grados, arrasaron casi mil hectáreas y destrozaron construcciones, vehículos, cierres, fincas, árboles, viñedos, colmenas, herramientas... Hubo que desalojar varias viviendas y una gasolinera, y también fue necesario cortar la autovía A-52 y la nacional N-525.

En su escrito de calificación provisional, la Fiscalía solicita inicialmente una condena de 6 años de prisión para la acusada, una multa de 4.320 euros así como al pago de 1,13 millones por el grave daño ambiental y el coste del operativo de extinción, además de otras indemnizaciones cuantiosas por los destrozos.

Varios de los desperfectos no están tasados y habrá que determinar la cuantía en la fase de la ejecución de sentencia (si hay condena). «El fuego provocó un grave riesgo de erosión en el monte afectado, ascendiendo el importe de los daños y de los perjuicios ambientales ocasionados a 601.997,06 euros», detalla la fiscal. Los gastos del enorme operativo de extinción que se desplegó por tierra y por aire alcanzaron los 532.655,42 euros. Fue necesario llevar a cabo trabajos de corta de árboles y de limpieza. El importe ascendió a 27.525,73 euros.

Bomberos forestales durante las tareas de extinción en Verín, en agosto de 2022. / BRAIS

Están citados al juicio 59 testigos y peritos en total. La planificación provisional del juicio —el calendario puede variar— señala para el lunes, día 13, el trámite de las cuestiones previas de las partes —además de la Fiscalía y la defensa, están personadas la Abogacía del Estado y la asesoría jurídica de la Xunta—, así como el interrogatorio de la encausada y la declaración de seis testigos. Para la jornada del 14, la Audiencia ha citado a otros diez testigos y a un perito. El día 15 se ha reservado para la comparecencia de 16 guardias civiles.

El calendario del juicio fija para el día 16 de enero la intervención de un testigo y de 16 agentes forestales, técnicos de distrito y más guardias civiles. En la investigación colaboraron el instituto armado y la UIFO de la Xunta. Tras la declaración de 9 peritos el día 17, para la jornada final del 20 quedarían las conclusiones e informes.

La encausada, de 53 años y sin antecedentes penales, ingresó en prisión provisional en septiembre de 2022. En diciembre de 2023, tras catorce meses entre rejas, fue excarcelada tras prestar una fianza de 5.000 euros. Los investigadores sostienen que la encausada provocó los incendios usando un coche para desplazarse, «y valiéndose de un dispositivo adecuado» para prender fuego. Según el Concello, fueron apareciendo hasta una docena de focos. La acusación pública distingue cuatro zonas de incendio con múltiples focos de inicio, cerca de casas, naves, construcciones agrícolas, carreteras, una gasolinera y hasta el hospital.

Uno de los frentes fue provocado en el entorno de Cabreiróa, con ocho puntos de inicio, entre las 14.52 y las 15.30 horas del 3 de agosto de 2022. La superficie afectada fue de 41,14 hectáreas. Este incendio puso en peligro las instalaciones de Aguas de Cabreiróa. En el entorno que el fuego fue devorando estaba el balneario de la localidad, un bien del patrimonio cultural. En Vilela y Tintores, la superficie afectada fue de 2,34 hectáreas, con dos puntos de inicio, uno a solo 265 metros del hospital.

El frente de mayor extensión concentró el daño en la zona de Vilamaior do Val y A Rasela. Las llamas arrasaron 890,26 hectáreas. Este gran incendio tuvo cinco puntos de comienzo, provocados entre las 16.22 y las 16.52 horas del 3 de agosto de 2022. El fuego comenzó cerca de las casas. La totalidad de los incendios del 3 de agosto arrasaron en conjunto 933,74 hectáreas, casi 220 de monte arbolado, y unas 227 de zona no forestal. El trabajo de extinción fue complicado y no pudo darse por sofocado el siniestro hasta una semana más tarde, la noche del 10 de agosto de 2022.

Un vecino ayuda con lo que puede en los trabajos de extinción. / BRAIS LORENZO

Las condiciones climatológicas eran muy adversas: una temperatura media de más de 37 grados, una humedad relativa inferior al 29%, con una probabilidad de ignición del 70%. El índice de peligro era extremo. La propagación de las llamas fue veloz. Debido a la proximidad del fuego a casas hubo que adoptar medidas de protección civil para evitar la pérdida de vidas.

La acusada no habría parado ese día, pese a la gravedad de los daños. Presuntamente causó otro incendio en Tintores el 4 de agosto, con cuatro focos —de nuevo cerca de viviendas— que comenzaron entre las 18.23 y las 18.45 horas. Por suerte, solo ardieron 0,0125 hectáreas de monte raso.

Una nave de coches arrasada

Entre los afectados, varios vieron arder propiedades y pertenencias cuya valoración está pendiente para la ejecución de sentencia, en caso de condena. Para otros, como un particular de Cabreiroá, restaurar una construcción en la que tenía diversos enseres le costará 164.622,57 euros, otra de las cantidades elevadas a las que se enfrenta la acusada.

La devastación del incendio en una nave de vehículos que quedó arrasada. / BRAIS LORENZO

Una de las escenas más dantescas la sufrió el dueño de una nave de vehículos de Ábedes, donde el fuego arrasó todo. Perdió un tractor, dos camiones, quince coches y herramientas. Cuando la Fiscalía presentó su escrito, en marzo de 2024, aún no constaba acreditado pericialmente el importe de los daños, a buen seguro cuantiosos. El fuego también causó la caída de la línea de telecomunicaciones de Verín-A Gudiña. La factura por estos desperfectos fue de casi 33.000 euros.

