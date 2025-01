Doble carrera de fondo: una (casi) matemática que se sube al cajón

Todo empezó casi por casualidad, como un juego de niñas. Y es que, a veces, las mejores cosas empiezan así. Itziar Manso tenía 10 años cuando una amiga del club Ourense Atletismo la invitó a una fiesta de final de curso. Unos meses después, su padre la animaba a correr junto a él su primera carrera de 3 kilómetros. «Ah, ¿que esto son tres kilómetros? ¡Vamos!» pensó aquella niña que ahora, a los 23 años, acaba de convertirse en campeona gallega de Medio Maratón y también de Cross.

Aunque esta temporada ha arrancado por todo lo alto para esta fondista ourensana, no han sido pocos los obstáculos que ha superado, así como la dedicación y el esfuerzo que le ha pueso al atletismo, imprescindible en cualquier deportista para alcanzar el éxito.

A los 13 años comenzó su particular infortunio. Siendo tan joven, no dejaba de encadenar lesión tras lesión, «no llegaba a completar una temporada», explica. Así que, cuando empezó el bachillerato, sintió que aquello del atletismo, por más que lo desease, no la llevaba a buen puerto. En aquel momento.

Centró entonces su esfuerzo en lograr resultados dentro de las aulas. Lo consiguió, el tesón parece estar en su ADN. La meta en aquel momento estaba en una marca, pero no de tiempo, sino en la calificación del bachillerato y la ABAU que le permitiese estudiar Matemáticas.

Fue precisamente cuando estaba en su cuarto año de carrera cuando se reconcilió con el atletismo. «Hace dos años volví al Ourense Atletismo y comencé a entrenar con Santi Saco, una suerte», cuenta.

No fue una regreso fácil. En todos esos años no dejó por completo de correr, pero como ella misma explica, «no tiene nada que ver salir por tu cuenta que entrenar con la intención de volver a competir». El primer año fue cuando menos complicado, «lo pasé un poco mal» recuerda, pero poco a poco fue recuperando el ritmo: «El segundo tramo fue mejor y ahora me siento bien».

Y como para no sentirse bien. En los últimos dos meses no ha dejado de acumular pódiums. El primero, en casa, algo que lo hace más especial. Fue la tercera clasificada absoluta de la San Martiño y la más rápida de las locales. A finales de noviembre se proclamó campeona gallega de Medio Maratón en la prueba disputada en Vilagarcía. Comenzó diciembre con un segundo puesto en la pedestre de San Cibrao para cerrar el año con otro éxito con mayúsculas: subir a lo más alto del cajón en el campeonato autonómico de campo a través, primera ourensana en conseguirlo desde finales de los años 60.

Itziar Manso cruzando la meta que la convertía en campeona gallega de Medio Maratón en Vilagarcías. / Fotos CasrlosGrafías

Próximos objetivos

Manso no se obsesiona con el largo plazo o las proyecciones. Cada día -y cada día incluye sábados y domingos- entrena alrededor de una hora y media. «Desde luego que hay días mejores y días peores, pero yo voy a los entrenamientos y me lo paso bien», describe. La motivación la encuentra muchas veces «en esa sensación que produce saber que puedes superarte». Confiesa que afronta cada prueba «sin intención de nada» y de todo a la vez. «Trato de dejar que fluya, dar lo mejor y obtener con ello el mejor resultado posible», añade.

En su rutina deportiva juega un papel fundamental su entrenador, Santi Saco, quien diseña su plan de entrenamiento semanal, pero que también ejerce, junto al resto del grupo de entreno, de pilar emocional. «Cuando algo va mal sé que me van a entender, al dedicarse a lo mismo se ponen fácil en mi misma situación y me entienden», subraya.

El otro pilar, con permiso de una familia que siempre ha estado al pie del cañón, es la disciplina. «Aunque disfruto mucho y me divierto, lo veo también como un trabajo, aunque económicamente gane muy poco, pero sí en cuento a la disciplina, a saber que debo hacerlo cuando hay ganas y cuando hay menos», explica.

De reojo mira al campeonato nacional de cross en Getafe del próximo 26 de enero, sin perder el foco de su otra pasión, las matemáticas. «Me quedan dos asignaturas y presentar el trabajo de final de grado que ya tengo terminado», cuenta. Al margen del atletismo, sus planes de futuro pasan por terminar la carrera, hacer el master de profesorado y preparar las oposiciones para docente de esa especialidad.

Con la frescura que dan los 23 años, pero con el sentido común que la caracteriza, Itziar tiene por delante un futuro tan prometedor como se proponga. Ella, mejor que nadie, sabe que esto es una carrera de fondo.