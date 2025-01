Muestra en directo y «reinvención» con David Rubín en la sede de Afundación

En el marco de la exposición «Simultánea», Afundación de Obra Social de ABANCA organizó en la sede de Ourense, así como en las de las otras seis grandes ciudades gallegas, una muestra de elaboración de artes plásticas en directo. El ilustrador y escritor ourensano, David Rubín, fue el encargado en la ciudad termal de realizar su propia versión de una de las obras, a libre elección personal, del conjunto artístico principal.

Rubín escogió la pieza, sujeto de «reinvención», poco antes del comienzo de la actividad a las 18.30 horas. «Tanto para mí como para los otros seis artistas involucrados, esta es una iniciativa innovadora que invita a redescubrirte como artista», describe tras dejar claro que su creación «fue surgiendo» de la sinergia entre «inspiración en el original y el terreno artístico propio».

«He utilizado otro tipo de materiales y soportes», revela Rubín empezando a enumerar: «carboncillo, papel más grande, papel de mayor gramaje...». El desafío al que se enfrentó, que le acabó aportando «crecimiento» por suponer este «salir de la zona de confort personal», «fue doble»: «He buscado hacer justicia, y crecer a partir de una obra original. Además, me he enfrentado a técnicas a las que no estoy acostumbrado».

Su objetivo tras esta decisión, en la que el artista de banda diseñada se salió de su propia viñeta habitualmente protagonizada, fue el de «sorprender al público», que quedó encantado, pero también a sí mismo.

Sorpresa como la que fue para el personal de la cervecería O Moucho ver volver a uno de sus ‘habituales’ de hace diez años. El ourensano destacó del evento, además de la originalidad, la «posibilidad de reconectar con las raíces» pudiendo verse, de nuevo tras su asentamiento en Madrid, «paseando por las calles del casco histórico» o reencontrándose «con caras amigas».

