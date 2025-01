«Nuestros hijos no son un negocio». Este es el mensaje que las familias de personas con discapacidad de Ourense integradas en la plataforma ProCAPD dejaron claro en la concentración que realizaron frente a la sede territorial de la Xunta en la ciudad de As Burgas. Una protesta, convocada para las 20.00 horas, en la que participaron miembros de este colectivo que nació en 2016 para reclamar un Centro de Atención a Personas con Discapacidad (CAPD) público y de gestión pública y directa como el que ya existe en el resto de provincias gallegas. Nueve años después han conseguido el edificio, un centro en Barrocás que se estrenará próximamente, pero no la gestión directa por parte de la Xunta que han exigido desde el primer día, ya que el gobierno gallego anunció que la adjudicará a una entidad de iniciativa social sin ánimo de lucro.

Antes de la concentración, representantes de la plataforma se reunieron con los líderes del PSdG y BNG, José Ramón Gómez Besteiro y Anta Pontón, respectivamente, que apoyan sus reclamaciones y participaron en la protesta. Tras estos encuentros, la portavoz de ProCAPD, Eva Gutiérrez, fue clara: «El compromiso fue adquirido por el PP y los demás grupos desde 2016 y significa que las plazas del centro tienen que ser gestionadas directamente por la Xunta; no vamos a aceptar lo que quieren hacer, que es adjudicarla a una empresa sin ánimo de lucro por casi 14 millones de euros en tres años».

"La discapacidad no se puede delegar"

Recordó que esta demanda les ha acompañado en la lucha desde «el primer momento» y que Ourense «no puede estar discriminada con respecto al resto de provincias gallegas» que sí tienen un centro de estas características gestionado directamente por la Xunta. Gutiérrez sostiene que externalizar la gestión de este centro «es una forma de decir que la discapacidad se pude delegar, pero nosotros, las familias, decimos que no».

Así lo expresaron en la concentración, en la que se leyó un manifiesto a favor de un CAPD de gestión pública como la solución «más adecuada» para que las personas con discapacidad puedan estar cerca de sus familias. «Es de justicia», señalaron, al igual que «es de justicia que sea gestionado por Política Social como el resto, porque el servicio público es el que garantiza la igualdad real y efectiva tanto para los usuarios como para los trabajadores por los derechos y condiciones laborales que implementa». Lamentan que la Xunta «entregue un centro moderno que costó más de 10 millones a una empresa que definen como sin ánimo de lucro».

Por su parte, los dirigentes del BNG y PSdG mostraron su apoyo. Ana Pontón acusó a Rueda de «anteponer el negocio a los cuidados: Es de una crueldad que no se puede permitir», dijo. Y Besteiro criticó a la Xunta por el «maltrato» a estas familias. «Es absolutamente injusto que se les trate como a ciudadanos de segunda», señaló.