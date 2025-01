Parón termal en Ourense: quince años sin nuevos proyectos y cuatro balnearios fallidos

Ourense cumple en breve 15 años de parón termal, en los que no se ha construido ni puesto en marcha ni una sola nueva dotación en el ámbito del termalismo. Con la inauguración de la piscina termal de As Burgas en 2010 —de nuevo cerrada desde hace casi 5 años— se acabó la puesta en valor de la riqueza de los millones de litros de aguas termales que manan en el municipio. Un rescate de este potencial termal abandonado que había arrancado con ganas en 2001 con la obra de Termas Chavasqueira y que continuó con varias pozas y centros termales más como los Outariz, Muíño da Veiga las públicas de A Chavasqueira o Burgas de Canedo. A partir de ahí, el Ourense Termal entró en letargo y en la actualidad ni siquiera están funcionando la mayoría de esa pozas de uso público y gratuito.

Maqueta del hotel balneario previsto en 2019 incluyendo el ámbito de vieja Casa de Baños y antigua cárcel. | FdV

También fracasaron, pese a haber sido declarada por la Xunta l a ciudad de Ourense Capital Termal de Galicia, al menos cuatro proyectos de hoteles-balneario, una dotación que, desde hace décadas, se había considerado en los distintos planes de despegue termal provincial elaborados, como algo crucial para que la ciudad se posicione en el mercado turístico del termalismo.

Uno de los diversos proyectos presentados, y fallidos, en el entorno del mercado de As Burgas. | FdV

En estos años han fracasado cuatro intentos de construir ese hotel-termal desechados ya, uno en stand by de Caldaria, que anunciara en su día Fundación San Rosendo, en la orilla derecha del Miño, que lleva años aparcado y sin fecha de inicio de los trámites. No está descartado del todo, según habían indicado en su día fuentes de esa fundación, pero no hay fecha para esa inversión millonaria que iba a ir cerca de O Tinteiro, con salones para convenciones, 100 habitaciones de 5 estrellas.

Lo que sí ha sido un proyecto fallido, palabra esta en mayúsculas, fue la primera propuesta de hotel y balneario, en los albores de año 2000, promovido por Xardín das Burgas, de 7 plantas, más de 3.000 metros de hotel, apartotel, piscinas termales, en un amplio terreno al lado de la plaza de abastos de As Burgas, que hoy es un auténtico erial. Sería inacabable contar los años de vicisitudes que lo hicieron inviable ya.

Quedó también en el recuerdo el proyecto de posada termal , del que se habló poco después de haber construido las termas privadas de A Chavasqueira en 2001 y en esa misma orilla fluvial del Miño.

Balneario en la vieja cárcel

En nada, y parece que ya de forma definitiva, quedó el proyecto de reconversión en balneario y hotel de la antigua cárcel. Tampoco se habló más del anuncio, a finales de 2019, de un hotel balneario promovido por Diputación, Xunta y Concello de Ourense —la maqueta está en una de las infografías superiores— que incluía el reaprovechamiento de todo el ámbito de la antigua cárcel y la vieja casa de baños.

El último anuncio que sorprendió a muchos fue el que hizo el entonces presidente de la Diputación, Manuel Baltar, de reconvertir ese edificio provincial, en un hotel con balneario, de cinco estrellas. Baltar inició una serie de contactos con empresas hoteleras, encargó captaciones para saber el caudal de agua termal y la temperatura de la misma y presentó un proyecto infográfico en el que, la única zona amplia de inmersión termal sería una piscina, en el actual y escueto patio central del edificio de Pazo provincial.

Finalmente, cambió el gobierno provincial, ahora con Luis Menor en la presidencia, y de ese proyecto, muy discutido por algunos por estar ubicado en una zona de tránsito en el casco urbano, sin áreas de esparcimiento ni zonas verdes, no quedó más que la infografía.

El único proyecto activo

A día de hoy, el único proyecto que parece seguir tratando de salvar los complicados pasos legales y de licencias es el hotel boutique de 5 estrellas que irá en el antiguo balneario de Caldas, en la orilla derecha del Miño, promovido por la empresa Álvarez Herrero, del Grupo Ibereólica Renovables, con diseño arquitectónico del estudio ouresanano Müller-Feijóo.

El empresario Gregorio Álvarez anunció la iniciativa acompañado por el alcalde, Gonzalo Pérez Jácome, y señalaron que incluso podría llamarse hotel As Caldas.

Según indicó el regidor durante la presentación, «este hotel se convertirá en un auténtico referente, porque apunta a ser un hotel boutique, de 5 estrellas, con 42 plazas, que seguramente será el icono del termalismo de Ourense. Hoy es el primer paso para hacer un proyecto termal al que brindaremos todas las facilidades desde el Concello», declaró. El tema va más lento de lo previsto, pues pensaba tener solucionados los permisos a finales de 2024.

Parque lúdico termal

Y el proyecto más faraónico es el parque lúdico termal, 25 millones de inversión para esta idea que es una apuesta personal, y de campaña del actual alcalde, que sigue esperando que la Xunta comprometa ayuda económica. Al menos ya ha despejado el terreno, en el entorno de Campo da Feira, y para ello ha derribado las ruinas del antiguo matadero.

