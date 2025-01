Termas A Chavasqueira renace tras el incendio, ahora con energía fotovoltaica

Termas a Chavasqueira, las primeras termas abiertas en la ciudad hace 24 años y que habían desparecido del skyline ribereño desde una fatídica noche de abril de 2019, cuando resultaron integralmente calcinadas tras un incendio, vuelven a emerger de nuevo y su nueva silueta está ya rematada en su emplazamiento original, en la orilla derecha del Miño. Tras muchos meses de obras para volver a reconstruirlas, la intención ahora es poder ponerlas a disposición del público en la primavera de este año.

Viene además con novedades, como ya adelantó la firma Ibernisha, adjudicataria de la explotación de las termas y promotora de esta obra —especialmente complicada en lo burocrático—, pero que ahora incorpora paneles fotovoltaicos para convertirla en un edificio alimentado con energía renovables y aún más sostenible en su funcionamiento.

De hecho, según confirman fuentes de la empresa, a esta nueva fuente de energía se suma la que ya se aplicaba desde el inicio, la geotermia, para transformar también en energía limpia el calor que emana de la tierra.

«Nuestra intención es que en un mes y medio o dos meses esté rematado», indica un portavoz de Ibernisha. En ese caso la apertura que, inicialmente se pensaba hacer ya el año pasado, quedaría definitivamente para primavera.

Las obras comenzaron en febrero de 2024, pero las épocas de lluvia retrasaron la hoja de ruta, a la que se suman nuevas dotaciones, que superarán con mucho el presupuesto inicial, advierten. Se trata de nuevas mejoras que modernizarán toda la oferta y calidad de las instalaciones, o la incorporación de todas las nuevas las normas de edificación que se aprobaron a lo largo de las estos 24 años, y que ahora se aplican, al igual que la de accesibilidad universal al recinto y de prevención de incendios.

El modelo, como ya adelantó en su momento el responsable de Ibernisha, respeta ese diseño nipón original de piedra y madera, pero cuando reabra habrá nuevos tratamientos y servicios para los usuarios.

Aquel incendio de abril de 2019, que luego se comprobó que había sido provocado, dejó reducida a cenizas unas instalaciones que respetan en su configuración el mismo modelo de arquitectura japonesa en madera del origen.

La firma que costea y gestiona Termas A Chavasqueira es la misma que construyó y que gestiona las Termas de Outariz, el centro privatizado que ha sido el único que ha seguido funcionando desde la pandemia, con una oferta de 11 termas exteriores y 3 interiores, organizadas en 2 circuitos: Circuito Zen, con sus aguas calmas y las construcciones en madera y piedras ovalada, y Circuito Celta, inspirado en la arquitectura de los castros, con termas construidas en piedra. El resto de oferta termal de gestión municipal y entrada gratuita tiene cerrada la mayor parte de sus instalaciones.

Desde 2010 no hubo ninguna otra nueva oferta de termalismo en la ciudad

Toda la oferta termal de la ciudad de Ourense promovida desde el Concello que existe en la actualidad empezó a ejecutarse entre 2001, cuando se inauguraron estas termas de gestión privatizada de A Chavasqueira. Luego, hasta 2008 y durante el Gobierno local de Manuel Cabezas, se fueron inaugurando las pozas termales de uso público y el propio centro termal privatizado de Outariz. La última obra promovida por el Concello en materia de termalismo fue en el bipartito, que puso en marcha en 2010 la piscina termal de As Burgas.Es decir que desde hace casi 15 años, no se ha dotado ni un hotel balneario, ni una nueva poza ni servicio alguno que ratifiquen a declaración por parte de la Xunta de la ciudad como Capital Termal de Galicia.Es más, la piscina de As Burgas, cerrada en 2020 por el COVID, no volvió a abrir desde entonces. Hace más de seis meses que el Concello recepcionó la obra de la piscina ya rehabilitada pero sigue sin reabrirla.

Suscríbete para seguir leyendo