Amores con alas en los tejados de Beade

Las cigüeñas son aves monógamas, que se emparejan para toda la vida aunque, en ocasiones, como en la especie humana también `enviudan`. Es el caso de Ventureira, una cigüeña protagonista en Beade de una entrañable historia de resiliencia de la avifauna y de... ¿nuevas oportunidades?.

Esta hembra que perdió en 2016 a su pareja Aguileño, tras la descarga de un cable eléctrico, regresó en noviembre como cada año a tierras de Beade, en O Ribeiro, pero ahora acompañada, por primera vez de un macho de gran factura, y anillado.

Crotoraron juntos –el sonido propio de estas aves – y se instalaron en un tejado de la zona, en una escena que los especialistas de la Asociación Ecologista Ridimoas acogió con satisfacción, por lo que supone de ganar un nuevo ejemplar macho a esta especie en la comarca.

Apuntan que «O Ribeiro no es una zona buena para este tipo de aves de gran tamaño, ya que hay viñas con alambres y tienen golpes con las alas». Esta pareja llegó esta vez muy pronto. Explica Pablo Rodríguez Oitabén, presidente de Ridimoas. «Las que son de la parte próxima a la ciudad de Ourense vienen a nuestra casa a comer, echan un mes, recuperan la masa muscular, le damos una alimentación muy equilibrada y después desaparecen y regresan para la época de cría y no sabemos si este macho va a hacer una pareja reproductora con esta cigüeña». Y es que para emparejar estos animales «tienen un proceso muy largo ya que van a conformar una pareja de por vida».

Que ahora llegara este macho «ha sido una buena señal, pero no sabemos de donde viene, tiene una anilla grande que no es de las nuestras y no quisimos capturarlo para no estresarlo y que no regrese más». Apunta que por el día estaban en el nido, en el tejado, pero por la noche se iban al campanario de la iglesia, y ahora solo cabe esperar si termina en un desenlace de crías lo cual no se sabrá hasta marzo. Desde 2016 Ventureira regresaba siempre a Beade sin pareja, junto a otras hembras.

Explica Oitabén que las cigüeñas de las zonas de Xinzo y Ourense ciudad «vienen regularmente a nuestra casa, aquí se hizo el trabajo de reintroducción d estas aves y habían nacido crías». Después este proyecto se fue dejando. Se habían criado en una pequeña capilla del casco en Beade, pero «se empezaron a hacer unas obras al otro lado de la calle, colocando grúas para arreglar un tejado, y las cigüeñas abandonaron los pollos en los nidos» que terminaron muriendo. Y luego fue cuando se electrocutó el macho Aguileño y Ventureira «no volvió a traer otro hasta ahora, se les vio muy cariñosos, iban a dormir a la torre de la iglesia de Beade, y su llegada fue una buena noticia». Considera que seguramente sea un macho desemparejado, y «no hemos observado agresividad; tratamos de no interferir». Las cigüeñas viven muchos años, las hay con 44 años que reproducen aún.

Suscríbete para seguir leyendo