Dido, 7 años en la perrera sin apenas oler la hierba

Las perreras son las cárceles más duras, ya que están llenas de animales de compañía con los que alguien decidió que compartir la vida y algo que es de todos: la tierra que pisamos. Esa es la historia de muchos de los mejores amigos del hombre, los perros. En O Carballiño, Dido, lleva siete años encerrado entre cuatro paredes, sin oler cada día la hierba fresca, ni recibir una caricia y «pasa los fríos inviernos durmiendo sobre cemento húmedo y duro y el caluroso verano se vaya sin haber visto apenas el sol», lamentan desde la Protectora Arume que se hizo cargo de él y no encuentra quien le adopte.

Nelo, recuperándose de su desnutrición y abandono. | FdV

Dido fue abandonado con apenas 2 años de vida en 2018, y «se ha hecho abuelo intentando sobrevivir en una jaula», critican. Pero si esta historia es inhumana, está la de Nelo, otro perro que fue rescatado por una protectora de Valencia hace 11 años con un añito de vida, estuvo en su refugio 9 años hasta que «hace 2 apareció la que creían podría ser su familia definitiva, y se fue con ellos después de pasar todos los protocolos y visitas y posteriores seguimientos hasta que se mudaron y todo empezó a ir de mal en peor » , indica la protectora.

Y es que «a aveces no sirven de nada todos los filtros que hacemos, porque somos humanas y también nos engañan. Por muchos filtros que haga una protectora, si el adoptante miente y engaña.... Adivinas no somos por desgracia».

Las adoptantes de Nelo «después de estar pidiendo dinero a la asociación para mantenerlo, y era una adopción no una acogida, hace unos días lo abandonaron en estado de desnutrición avanzada, deshidratado, sin apenas poder moverse de la debilidad y dolor de huesos, sobre todo por un problema de espalda que todavía no sabemos a qué es debido». Así lo encontró la Guardia Civil en un pueblo de Ourense, y para que no acabase en la perrera donde su muerte sería inminente lleva ingresado una semana en una clínica. Al tener aún el chip, «la responsabilidad actual es de la protectora de Valencia , pero debido al mal estado de Nelo y la situación actual que ahora están viviendo allí por la DANA, no puede viajar inmediatamente». Nelo tiene más de 12 años, es sociable con personas, perros y gatos, está en la mitad de su peso, no llega a los 15 kilos, pero tras días ingresado ha mejorado bastante, y necesita una casa de acogida por un mínimo de dos semanas. Una vez recuperado, «una adopción sería perfecta!». Y mientras, necesitan cubrir parte de sus gastos veterinarios.