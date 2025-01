Ourense cerró 2024 con el mejor dato de paro de las dos últimas décadas: 14.242

Ourense despidió 2024 con el mejor dato de paro de las dos últimas décadas a cierre de año, con 14.242 personas en situación de desempleo que están buscando trabajo en la provincia. 6.167 son hombres y 8.075, mujeres. Las cifras son positivas tanto en la comparativa mensual como en la interanual, ya que diciembre restó 699 parados respecto al mes de noviembre y 778 en relación al cierre de 2023. En términos porcentuales, la caída del desempleo es del 4,68% y del 5,18%, respectivamente, lo que arroja un balance esperanzador para el mercado laboral ourensano.

Así lo refleja también el informe mensual de las afiliaciones a la Seguridad Social, que recoge un leve crecimiento del empleo respecto a noviembre, con 80 inscritos más. De hecho, Ourense es la única provincia gallega en la que aumentaron las afiliaciones en diciembre, concretamente un 0,07%, frente a la caída del 0,14% que se registra de media en Galicia. En la comparativa anual, los datos son positivos para toda la comunidad, con un crecimiento medio del 2,41%. En el caso de Ourense, la provincia dijo adiós a 2024 con un total de 106.744 trabajadores de alta en la Seguridad Social, 1.162 más que hace un año, lo que supone un aumento del 1,1% en las afiliaciones.

Con todo, y aun admitiendo que los datos del mercado laboral en diciembre «no son malos», la secretaria provincial de Comisiones Obreras, Ana Barrios, matiza que «una parte de la bajada del paro corresponde a la propia estacionalidad del momento», fenómeno al que también atribuye el aumento de la temporalidad en los contratos, que ascendió en diciembre hasta el 71%. En cualquier caso, Barrios puntualiza que las cifras son «de las mejores de la última década».

Añade que la reforma laboral, tras tres años de vigencia, está teniendo un «impacto importante» en el desempleo, aunque «insuficiente», ya que no llega a los 14.242 ourensanos «que quieren trabajar y ganar un salario, el problema es que el mercado laboral no les brinda esa oportunidad», incide. En esta línea, la líder de CCOO en Ourense señala que el sector empresarial de esta provincia «tiene que evolucionar y ofrecer condiciones y salarios dignos y estables». Afirma que las bajas laborales «tienen mucho que ver con la ineficacia de las empresas a la hora de cuidar de la salud de los trabajadores a través de la prevención y, en muchos casos, de la no aplicación de los protocolos de salud mental».

Baja en todos los sectores

La mejora en los datos el mercado laboral se produce en todas las actividades económicas, con una bajada del desempleo en todos los sectores tanto a nivel mensual como interanual. Respecto al mes de noviembre cae un 6,3% en la agricultura, un 7% en la industria, un 4,7% en la construcción, un 1,6% en los servicios y un 9,5% en el colectivo de personas que todavía no han tenido su primer empleo. En relación al año anterior, la mayor bajada se produce en el sector de la construcción, con una caída del 13,2%, seguida de la agricultura (11,6%), los servicios y la industria (4,5%) y un 1,2% entre el colectivo sin empleo anterior.

En definitiva, el año cierra con 709 personas buscando empleo en la agricultura, 1.481 en la industria, 886 en la construcción y 9.701 en el sector servicios. Otros 1.465 ourensanos buscan su primer empleo.

Desde el sindicato UGT, el secretario provincial Cristobal Medeiros, ofrece un análisis positivo de estos datos que, dice, «son un signo inequívoco de que el mercado de trabajo está dentro de una muy favorable dinámica de crecimiento tanto en cantidad como en calidad».

En términos de contratación destaca que el volumen es similar al del año pasado y que una buena parte son indefinidos, concretamente el 28,5%. Medeiros señala que, tras la reforma laboral, «se registran menos contratos que antes, pero son más estables y de mayor calidad», reduciéndose la temporalidad. En todo caso, el responsable de UGT pone el foco en el «subempleo», en referencia a las personas que trabajan a tiempo parcial, unas 80.000 en Galicia, lo que se traduce, generalmente, dice, «en peores condiciones de trabajo, menores ingresos y, por lo tanto, en mayor probabilidad de pobreza laboral». Apuesta por mejorar las políticas activas de empleo y ofrecer orientación profesional a los parados, especialmente a los de larga duración.

La provincia perdió 307 autónomos en un año La tendencia favorable que se registra en el régimen general de trabajadores, con un incremento del empleo, no se produce en el sector de los autónomos. Este colectivo perdió en el conjunto de Galica un total de 788 cotizantes, pasando de los 204.876 en diciembre de 2023 a los 204.088 en diciembre de 2024 lo que supone una caída del 0,4%. Estas cifras sitúan a Galicia como la segunda comunidad autónoma que más autónomos pierde en términos absolutos, solo superada por Castilla y León. Lo mismo ocurre en la provincia de Ourense, que despidió 2024 con 22.171 trabajadores de alta en el régimen de autónomos, 307 menos que hace un año. La caída del 1,4% en el registro es la segunda más importante en Galicia, tras Lugo, que bajó un 2%.En cambio, en la comparativa mensual, Ourense fue la única provincia gallega que sumó autónomos entre noviembre y diciembre, concretamente, 13 trabajadores más, un 0,1%, frente a las caídas que se produjeron en A Coruña, Lugo y Pontevedra. La agricultura y la industria son las actividades que más empleo por cuenta propia perdieron en Ourense el último año, con 127 y 69 trabajadores menos, respectivamente. El comercio restó 76 y la industria 63. Transportes perdió 30 trabajadores autónomos y el comercio 9.

