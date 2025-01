Tres heridos tras caer con el coche a una cuneta

Tres personas resultaron heridas en el accidente de un coche que sufrió una salida de vía y terminó en una cuneta profunda en el municipio de Laza.

El siniestro se produjo a las 19.30 horas del miércoles en una pista de la localidad de Arcucelos, en Reitorta. Según detalla el 112, un particular alertó de que había ocupantes del vehículo que no podían abandonarlo por la posición en la que había quedado. Sin embargo, no fue necesario emplear material de excarcelación. Los equipos de emergencia lograron mover el vehículo y ayudar a la persona atrapada a salir por la ventana. Los tres ocupantes fueron trasladados al centro sanitario de referencia.