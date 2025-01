«Sin medidas» para paliar las pérdidas en la DO Ribeira Sacra

El Sindicato Labrego Galego insiste en denunciar que «sigue faltando» la medida fundamental para los viticultores que no tuvieron quien les recogiera la uva: una ayuda directa en 2024 para paliar las pérdidas de ingresos. Además, critica que la Xunta se «sigue negando a convocar una mesa de trabajo en la que todo el sector pueda tener voz y participar en la famosa hoja de ruta para la DO Ribeira Sacra». Afirman que las ayudas publicadas el 30 de diciembre «discriminan a los productores a favor de quien tenga grandes extensiones de suelo. Las pequeñas superficies como las plantaciones en socalcos de las riberas, que son la base de los paisajes y la viticultura social de la DO, recibirán cantidades mínimas», reprochan.