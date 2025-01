Coral de Ruada ofrece un concerto solidario a favor de Cruz Roja

A dirección do Teatro Principal de Ourense convidou á Coral de Ruada a ofrecer un concerto solidario dentro da programación especial Nadal en Familia, que se está a desenvolver entre os días 22 de decembro de 2023 e 6 de xaneiro de 2024. Este concerto será o día 4 de xaneiro, ás 18.00 horas, e a recadación será para Cruz Roja. No concerto tamén participará o coro infantil do Colexio Padre Feijóo-Zorelle, dirixido por María José Novo Escanciano, e a pianista e organista Irma Fernández Alonso.

O concerto, dirixido polo director artístico da Coral , Xoán Antón Vázquez Casas, inclúe unha escolma de panxoliñas de Ruada e do coro infantil, ademais dalgunhas cantigas populares nas que a coral estará acompañada dos seus grupos instrumental e de baile. As entradas terán un precio simbólico de 2 euros.