La piscina termal de As Burgas reabre en octubre y la apertura de A Chavasqueira se retrasa a 2025

La piscina termal de As Burgas reabrirá al público el próximo mes de octubre de este año y seguirá siendo por ahora de entrada gratuita para los usuarios, según anunció el alcalde de Ourense, Gonzalo Pérez Jácome. De este modo y si se cumplen las previsiones que acaba de hacer públicas el regidor, esta piscina ubicada en el epicentro del turismo local, al estar al lado de As Burgas, reabrirá tras cuatro años con esta oferta termal clausurada al público.

Burgas de Canedo abiertas, pero sin declaración de zona termal. | //ALAN PÉREZ

Un cierre que se hizo efectivo en marzo de 2020, a causa del COVID, y se prolongó hasta la actualidad a causa de un reglamento de uso lúdico de aguas termales de la Xunta, que obligó a realizar una reforma total de las instalaciones por más de 500.000 euros

Además, según el regidor, las Termas de A Chavasqueira que explota desde hace más de diez años la empresa Ibernisha y que quedaron calcinadas tras un incendio ocurrido en abril de 2019, no reabrirán al público hasta el año 2025. Ese es el plazo que hizo público el alcalde en un comunicado oficial en sus redes sociales. De esta manera, echa por tierra las previsiones que tenía la propia concesionaria, que es la que está corriendo con los gastos de reconstrucción de las instalaciones, y que esperaba poder reabrir ese servicio, según señaló su gerente, Pablo Villuendas, después del verano.

Esta es la hoja de ruta que hizo pública el alcalde en un anuncio en redes sociales en el que también aprovechó para desmentir y calificar de “bulos” las críticas por las escasa oferta termal que ha habido este verano en Ourense. Unas denuncias que también se han podido leer en algunos foros de viajeros, con quejas por las colas para poder acceder en algunos días claves a las pozas.

Según el alcalde, son “bulos, pues en O Muíño están abiertas cuatro pozas; en las privatizadas de Outariz no dejaron de funcionar las cinco pozas que tienen las instalaciones y en las públicas de Outariz estuvieron abiertas las dos pozas grandes, con 80 plazas, e inoperativa una poza de doce plazas ya que el 99% de los días no se completa aforo”.

Alegó el regidor que si estuvieron esta vacaciones clausuradas dos de las pozas pequeñas “fue por la nueva normativa de caudal, impuesta por la Xunta de Galicia” . También defiende que están abiertas las dos gratuitas de las termas de A Chavasqueira.

Sin embargo, desde la Plataforma Ciudadana Amigos das Termas, afirman que “el alcalde miente” en varios de los puntos de su comunicado. Por un lado, “habla de que en las Termas do Muíño están abiertos cuatro vasos”, pero recalca que por “inoperancia” de los alcaldes desde hace 22 años “esas aguas no están catalogadas como agua termal”.

En este sentido, Kike Camoeiras, portavoz de Amigos das Termas, asegura que en Outariz “están los tres vasos termales cerrados”. Añade que si la gente no va a las termas públicas de Outariz y Burga de Canedo “es porque las tiene cerradas en un 70%”. Agrega que “falta el medio de transporte que era el tren termal, pese a que dijo cuando presentó los autobuses nuevos que iba a comprar dos trenes eléctricos” para dar este servicio. Tampoco entienden desde el colectivo los motivos por los que las instalaciones de As Burgas siguen cerradas si las obras de la piscina llevan cinco meses acabadas.

Por último, también se queja del abandono de las zonas verdes de Burga de Canedo y Outariz, así como en A Chavasqueira, y le recuerda al regidor que, pese a esa carencia de oferta termal y de infraestructuras, no explicó a la ciudadanía por qué perdió una subvención de la Xunta de 400.000 euros el pasado año y otra pendiente para este año, que eran para el termalismo público de la ciudad.

Suscríbete para seguir leyendo