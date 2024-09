El Paseo, protagonista del cupón de la ONCE

La emblemática rúa do Paseo, la histórica peatonal de Ourense, epicentro comercial y visita imprescindible en las rutas por la ciudad, será protagonista del cupón de la ONCE del próximo 11 de septiembre, perteneciente a la serie ‘A pie de calle’ del cupón diario.

Los puntos de venta de toda España ofrecen desde hoy 5,5 millones de billetes con esta ilustración, por lo que la imagen de esta emblemática calle por la que caminan diariamente miles de personas, llegará a todos los rincones del país.

Presentación del cupón dedicado a la calle Paseo, este miércoles, junto al punto de venta de esta céntrica peatonal ourensana. / Alan Pérez

La iniciativa, que cuenta con la colaboración del Concello de Ourense, se presentó públicamente este martes, en la propia calle Paseo, en su confluencia con la plaza de Paz Nóvoa, en un acto en el que participaron la promotora comercial de la zona sur de Galicia de la ONCE, Verónica Millán; el gestor comercial de la provincia de Ourense, Joaquín Touza; el jefe de ventas de la ONCE en Galicia, Juan Antonio Díaz; el teniente de alcalde de Ourense, José Ignacio González, y la concejala de Política Social, Tamara Silva, además de Ángeles Rodríguez, vendedora de la ONCE que gestiona el punto de venta de la calle del Paseo junto al que se celebró el acto, y la afiliada de la organización Aída Sáiz.

Un premio de 500.000 euros

El cupón, que ya se puede adquirir desde hoy en los quioscos a pie de calle de toda España, difundirá la imagen de esta céntrica calle de la ciudad de Ourense por todo el territorio nacional, ya que se imprimirán 5,5 millones de unidades. El billete cuesta 2 euros y permite optar a un premio de 500.000 euros.

