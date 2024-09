La DO Monterrei inició este lunes la campaña de recogida de la uva

La campaña de vendimia en los viñedos del territorio amparado por la DO Monterrei arrancó este lunes. La primera bodega en iniciar las tareas de recogida de uva es la de Manuel Vázquez Losada, situada en la localidad de Castrelo do Val. Monterrei cuenta con viñedos en Verín, Monterrei, Vilardevós, Riós, Oímbra y Castrelo do Val, y está conformada por 28 bodegas. Abarca un total de 720 hectáreas de territorio en las que trabajan 375 viticultores.